31 июля 2025

В ДНР обрушилась школа. Видео

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В здании рухнули стены
В здании рухнули стены Фото:

В городе Макеевке Донецкой Народной Республики обрушилась школа. Об этом рассказали очевидцы.

«Обрушилась школа №86 в Горняцком районе Макеевки», — сообщает telegram-канал Mash на Донбассе. О том, есть ли пострадавшие — неизвестно.

Со слов директора, упали стены там, где находился актовый зал. Недавно здание ремонтировали, а в марте приезжали специалисты и обследовали его, отмечает канал. 

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В городе Макеевке Донецкой Народной Республики обрушилась школа. Об этом рассказали очевидцы. «Обрушилась школа №86 в Горняцком районе Макеевки», — сообщает telegram-канал Mash на Донбассе. О том, есть ли пострадавшие — неизвестно. Со слов директора, упали стены там, где находился актовый зал. Недавно здание ремонтировали, а в марте приезжали специалисты и обследовали его, отмечает канал. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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