В здании рухнули стены
В городе Макеевке Донецкой Народной Республики обрушилась школа. Об этом рассказали очевидцы.
«Обрушилась школа №86 в Горняцком районе Макеевки», — сообщает telegram-канал Mash на Донбассе. О том, есть ли пострадавшие — неизвестно.
Со слов директора, упали стены там, где находился актовый зал. Недавно здание ремонтировали, а в марте приезжали специалисты и обследовали его, отмечает канал.
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