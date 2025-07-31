Житель Нижневартовска незаконно использовал дрон

В Нижневартовске (ХМАО) местный житель использовал дрон рядом с аэродромом. За это гражданин получил штраф, так как не имел разрешения от ЕС ОрВД на использование воздушного пространства. Об этом сообщает МТУ Ространснадзора по УФО.
«По постановлению МТУ Ространснадзора по УФО нарушитель привлечен к административной ответственности. Ему назначено наказание в виде штрафа», — сообщает пресс-служба ведомства.
Дрон был запущен на расстоянии менее десяти километров от контрольной точки аэродрома Нижневартовск. Житель утверждает, что использовал дрона в качестве развлечения.
Ранее URA.RU рассказывало, что использование БПЛА, не поставленного на государственный учет — строго запрещено (не считая весом до 150 грамм). Штрафы за нарушение, в зависимости от того, кто его совершил, начинаются от 20 тысяч рублей до 300 тысяч.
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