Трамп сообщил, что спецпосланник США Уиткофф посетит Россию

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф посетит Россию после деловой поездки в Израиль и сектор Газа. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп журналистам в Белом доме.
«Едет в Израиль, а потом, хотите верьте, хотите нет, в Россию», — заявил Дональд Трамп, отвечая на вопросы о планах спецпосланника. Его слова передают РИА Новости.
Стив Уиткофф уже бывал в России ранее, в том числе встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. Официальных комментариев относительно программы предстоящего визита в Москву пока не поступало.
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