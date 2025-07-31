31 июля 2025

Трамп сообщил, что спецпосланник США Уиткофф посетит Россию

Спецпосланник Трампа Уиткофф посетит Россию
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп отправил Уиткоффа в Россию
Трамп отправил Уиткоффа в Россию Фото:

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф посетит Россию после деловой поездки в Израиль и сектор Газа. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп журналистам в Белом доме.

«Едет в Израиль, а потом, хотите верьте, хотите нет, в Россию», — заявил Дональд Трамп, отвечая на вопросы о планах спецпосланника. Его слова передают РИА Новости. 

Стив Уиткофф уже бывал в России ранее, в том числе встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. Официальных комментариев относительно программы предстоящего визита в Москву пока не поступало.

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Спецпосланник президента США Стив Уиткофф посетит Россию после деловой поездки в Израиль и сектор Газа. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп журналистам в Белом доме. «Едет в Израиль, а потом, хотите верьте, хотите нет, в Россию», — заявил Дональд Трамп, отвечая на вопросы о планах спецпосланника. Его слова передают РИА Новости.  Стив Уиткофф уже бывал в России ранее, в том числе встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. Официальных комментариев относительно программы предстоящего визита в Москву пока не поступало.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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