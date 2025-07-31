Челябинцам дали прогноз погоды на последний месяц лета

Август, последний месяц уходящего лета, порадует жителей Челябинска теплой погодой. При этом дожди будут хоть и частыми, но кратковременными. Об этом сообщают синоптики «Гисметео».
«Август в Челябинске начнется с теплой и солнечной погоды. Средняя температура в первую декаду месяца будет колебаться от 21 до 26 градусов тепла. Частые дожди в августе не станут затяжными. Преимущественно, в городе будет солнечная и малооблачная погода», — говорится в сообщении метеорологов на сайте «Гисметео».
Погода начнет портиться в последние дни месяца. С 28 августа на пару дней синоптики прогнозируют сильные дожди. Температура воздуха в последнюю декаду составит от 19 до 21 градусов тепла.
Ранее синоптики давали неутешительный прогноз погоды на начало августа в Челябинске. В начале августа прогнозировались ежедневные дожди и облачная погода с прояснениями.
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