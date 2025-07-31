31 июля 2025

Челябинцам дали прогноз погоды на последний месяц лета

«Гисметео»: Август в Челябинске будет теплым и дождливым
© Служба новостей «URA.RU»
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Август порадует жителей Челябинска теплыми днями
Август порадует жителей Челябинска теплыми днями Фото:

Август, последний месяц уходящего лета, порадует жителей Челябинска теплой погодой. При этом дожди будут хоть и частыми, но кратковременными. Об этом сообщают синоптики «Гисметео».

«Август в Челябинске начнется с теплой и солнечной погоды. Средняя температура в первую декаду месяца будет колебаться от 21 до 26 градусов тепла. Частые дожди в августе не станут затяжными. Преимущественно, в городе будет солнечная и малооблачная погода», — говорится в сообщении метеорологов на сайте «Гисметео».

Погода начнет портиться в последние дни месяца. С 28 августа на пару дней синоптики прогнозируют сильные дожди. Температура воздуха в последнюю декаду составит от 19 до 21 градусов тепла. 

Ранее синоптики давали неутешительный прогноз погоды на начало августа в Челябинске.  В начале августа прогнозировались ежедневные дожди и облачная погода с прояснениями.

Челябинцам дали прогноз погоды на последний месяц лета
Челябинцам дали прогноз погоды на последний месяц лета
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Август, последний месяц уходящего лета, порадует жителей Челябинска теплой погодой. При этом дожди будут хоть и частыми, но кратковременными. Об этом сообщают синоптики «Гисметео». «Август в Челябинске начнется с теплой и солнечной погоды. Средняя температура в первую декаду месяца будет колебаться от 21 до 26 градусов тепла. Частые дожди в августе не станут затяжными. Преимущественно, в городе будет солнечная и малооблачная погода», — говорится в сообщении метеорологов на сайте «Гисметео». Погода начнет портиться в последние дни месяца. С 28 августа на пару дней синоптики прогнозируют сильные дожди. Температура воздуха в последнюю декаду составит от 19 до 21 градусов тепла.  Ранее синоптики давали неутешительный прогноз погоды на начало августа в Челябинске.  В начале августа прогнозировались ежедневные дожди и облачная погода с прояснениями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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