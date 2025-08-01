Лава грозит уничтожить крупнейший ледник на Камчатке

Поток лавы длиной 1,5 километра, спускающийся по юго-восточному склону вулкана Ключевской на Камчатке, может привести к таянию одного из крупнейших ледников полуострова — Богдановича. Об этом сообщила сеть природных парков «Вулканы Камчатки».
«Извержение вулкана Ключевской может привести к таянию одного из крупнейших ледников полуострова. По данным вулканологов, лавовый поток, протяженность которого достигла полутора километров, спускается по юго-западному склону вулкана и движется в сторону ледника Богдановича», — говорится в сообщении природного парка. Оно размещено в telegram-канале ведомства.
По данным специалистов, лавовый поток движется в сторону ледника и может спровоцировать его стремительное таяние. Сотрудники сети парков отмечают, что подобное развитие событий увеличивает риск возникновения грязевых потоков. Также возможно образование фреатических взрывов — резкого испарения воды с выбросом пепла на высоту до 10 километров.
Подобная ситуация уже наблюдалась в 2023 году, когда вслед за извержением Ключевского пирокластические потоки вызвали быстрое таяние ледников Богдановича и Эрмана. Тогда грязевые потоки сошли по руслам рек Сухая и Студеная и повредили участок трассы Козыревск — Петропавловск-Камчатский.
Извержение Ключевского вулкана активизировалось после сильного землетрясения магнитудой 8,7, произошедшего на Камчатке 31 июля. Это самое мощное подземное потрясение в регионе с 1952 года, его отголоски ощущались даже на северных Курилах. Власти ввели режим ЧС и объявили угрозу цунами для ряда районов полуострова. Сам Ключевской вулкан расположен в Усть-Камчатском районе, его высота составляет 4850 метров над уровнем моря. Активная фаза извержения продолжается с апреля текущего года.
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