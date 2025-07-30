На Камчатке после землетрясения началось извержение вулкана

На Камчатке началось извержение Ключевского вулкана после мощного землетрясения. Сообщается о сходе раскаленной лавы по западному склону вулкана. Об этом оповещает Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН.
«Прямо сейчас, извержение Ключевского», — говорится в официальном telegram-канале филиала РАН. В ходе извержения на Камчатке зафиксировано движение потоков раскаленной лавы по западному склону вулкана. Геофизическая служба публикует актуальные фотографии с камер наблюдения, установленных на сейсмических станциях. Высота Ключевского достигает 4850 метров, что делает его одним из самых высоких и активных вулканов Евразии.
Активность началась вскоре после сильнейшего за последние десятилетия землетрясения магнитудой 8,7, произошедшего в регионе. Сейсмическое событие стало самым мощным с 1952 года. Власти объявили угрозу цунами и призвали жителей опасных районов воздержаться от выхода к побережью. В Северо-Курильском районе Сахалинской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за последствий землетрясения и возможного цунами.
На прошлой неделе спасательные службы рекомендовали не посещать ряд вулканов, в том числе Авачинский, Безымянный, Шивелуч, Ключевской и Карымский, из-за повышенной вулканической активности. Последнее значительное извержение Ключевского было зафиксировано в апреле 2025 года. Ранее в беседе с URA.RU вулканолог Иван Махоткин предупреждал, что землетрясения нередко приводят к усилению вулканической активности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.