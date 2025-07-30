На Камчатке после землетрясения началось извержение вулкана

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В ходе извержения зафиксировано движение потоков раскаленной лавы
В ходе извержения зафиксировано движение потоков раскаленной лавы Фото:
новость из сюжета
На Камчатку и Сахалин обрушилось сильнейшее за десятилетия землетрясение

На Камчатке началось извержение Ключевского вулкана после мощного землетрясения. Сообщается о сходе раскаленной лавы по западному склону вулкана. Об этом оповещает Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН.

«Прямо сейчас, извержение Ключевского», — говорится в официальном telegram-канале филиала РАН. В ходе извержения на Камчатке зафиксировано движение потоков раскаленной лавы по западному склону вулкана. Геофизическая служба публикует актуальные фотографии с камер наблюдения, установленных на сейсмических станциях. Высота Ключевского достигает 4850 метров, что делает его одним из самых высоких и активных вулканов Евразии.

Активность началась вскоре после сильнейшего за последние десятилетия землетрясения магнитудой 8,7, произошедшего в регионе. Сейсмическое событие стало самым мощным с 1952 года. Власти объявили угрозу цунами и призвали жителей опасных районов воздержаться от выхода к побережью. В Северо-Курильском районе Сахалинской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за последствий землетрясения и возможного цунами.

На прошлой неделе спасательные службы рекомендовали не посещать ряд вулканов, в том числе Авачинский, Безымянный, Шивелуч, Ключевской и Карымский, из-за повышенной вулканической активности. Последнее значительное извержение Ключевского было зафиксировано в апреле 2025 года. Ранее в беседе с URA.RU вулканолог Иван Махоткин предупреждал, что землетрясения нередко приводят к усилению вулканической активности.

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На Камчатке началось извержение Ключевского вулкана после мощного землетрясения. Сообщается о сходе раскаленной лавы по западному склону вулкана. Об этом оповещает Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. «Прямо сейчас, извержение Ключевского», — говорится в официальном telegram-канале филиала РАН. В ходе извержения на Камчатке зафиксировано движение потоков раскаленной лавы по западному склону вулкана. Геофизическая служба публикует актуальные фотографии с камер наблюдения, установленных на сейсмических станциях. Высота Ключевского достигает 4850 метров, что делает его одним из самых высоких и активных вулканов Евразии. Активность началась вскоре после сильнейшего за последние десятилетия землетрясения магнитудой 8,7, произошедшего в регионе. Сейсмическое событие стало самым мощным с 1952 года. Власти объявили угрозу цунами и призвали жителей опасных районов воздержаться от выхода к побережью. В Северо-Курильском районе Сахалинской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за последствий землетрясения и возможного цунами. На прошлой неделе спасательные службы рекомендовали не посещать ряд вулканов, в том числе Авачинский, Безымянный, Шивелуч, Ключевской и Карымский, из-за повышенной вулканической активности. Последнее значительное извержение Ключевского было зафиксировано в апреле 2025 года. Ранее в беседе с URA.RU вулканолог Иван Махоткин предупреждал, что землетрясения нередко приводят к усилению вулканической активности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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