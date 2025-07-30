Возник высокий риск извержения вулкана на Камчатке после землетрясения

На Камчатке произошло одно из самых сильных землетрясений за последние десятилетия. Подобная сейсмическая активность часто становится причиной активизации вулканов. Об этом URA.RU рассказал вулканолог Иван Махоткин.
В Камчатском крае расположено множество действующих вулканов, и землетрясения такой силы могут привести к вскрытию магматических камер. «Подобные мощные тектонические сдвиги действительно могут вскрывать магматические камеры вулканов, что с высокой вероятностью приводит к извержениям», — сказал Махоткин. По его словам, характер этих извержений может быть различным, но сам факт их возникновения крайне вероятен. Уже отмечены первые признаки повышения вулканической активности в ряде районов Камчатки.
Магнитуда толчков на Камчатке достигла 8,7, что значительно превышает обычный уровень сейсмической активности в регионе (5-6 баллов по шкале Рихтера). Особенно сильно землетрясение ощущалось в районе Петропавловска-Камчатского, где сила толчков местами достигала семи баллов. Эксперт отмечает, что столь мощное землетрясение представляет серьезную опасность для инфраструктуры Камчатки.
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