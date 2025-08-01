Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытается скрыть от населения страны реальное положение дел в Часовом Яре (ДНР) и распространяет материалы о якобы сохраняющемся контроле над частью города. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
«После потери Часова Яра <...> украинское командование вместе с подконтрольным Центру информационно-психологических операций (ЦИПСО) ресурсами еще пытается уверить украинских граждан в том, что Часов Яр частично находится под контролем ВСУ», — сообщил Андрей Марочко в разговоре с ТАСС. Эксперт пояснил, что для обеспечения информационной кампании Киев направил к Часову Яру штатных офицеров ЦИПСО. Те занимаются подготовкой материалов с целью манипуляции украинским населением и дискредитации российских военных, подытожил Марочко.
Бои за Часов Яр начались в апреле 2024 года и продолжались несколько месяцев из-за стратегической важности города: он расположен на возвышенности и служил ключевым логистическим и оборонительным узлом для ВСУ. Освобождение Часова Яра открывает российским силам путь к наступлению на Константиновку и другие крупные центры региона.
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