ВСУ до сих пор не могут смириться с потерей Часова Яра

Марочко: командование ВСУ лжет о ситуации в Часовом Яре
© Служба новостей «URA.RU»
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ВСУ пытаются заставить население своей страны поверить, что Часов Яр продолжает находиться под украинским контролем
ВСУ пытаются заставить население своей страны поверить, что Часов Яр продолжает находиться под украинским контролем Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытается скрыть от населения страны реальное положение дел в Часовом Яре (ДНР) и распространяет материалы о якобы сохраняющемся контроле над частью города. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

«После потери Часова Яра <...> украинское командование вместе с подконтрольным Центру информационно-психологических операций (ЦИПСО) ресурсами еще пытается уверить украинских граждан в том, что Часов Яр частично находится под контролем ВСУ», — сообщил Андрей Марочко в разговоре с ТАСС. Эксперт пояснил, что для обеспечения информационной кампании Киев направил к Часову Яру штатных офицеров ЦИПСО. Те занимаются подготовкой материалов с целью манипуляции украинским населением и дискредитации российских военных, подытожил Марочко.

Бои за Часов Яр начались в апреле 2024 года и продолжались несколько месяцев из-за стратегической важности города: он расположен на возвышенности и служил ключевым логистическим и оборонительным узлом для ВСУ. Освобождение Часова Яра открывает российским силам путь к наступлению на Константиновку и другие крупные центры региона.

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Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытается скрыть от населения страны реальное положение дел в Часовом Яре (ДНР) и распространяет материалы о якобы сохраняющемся контроле над частью города. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко. «После потери Часова Яра <...> украинское командование вместе с подконтрольным Центру информационно-психологических операций (ЦИПСО) ресурсами еще пытается уверить украинских граждан в том, что Часов Яр частично находится под контролем ВСУ», — сообщил Андрей Марочко в разговоре с ТАСС. Эксперт пояснил, что для обеспечения информационной кампании Киев направил к Часову Яру штатных офицеров ЦИПСО. Те занимаются подготовкой материалов с целью манипуляции украинским населением и дискредитации российских военных, подытожил Марочко. Бои за Часов Яр начались в апреле 2024 года и продолжались несколько месяцев из-за стратегической важности города: он расположен на возвышенности и служил ключевым логистическим и оборонительным узлом для ВСУ. Освобождение Часова Яра открывает российским силам путь к наступлению на Константиновку и другие крупные центры региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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