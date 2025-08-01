Власти Таганрога подтвердили атаку ВСУ

Мэр Таганрога Светлана Камбулова: идет ликвидация последствий ударов БПЛА
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВСУ атаковали Таганрог в ночь на 1 августа
ВСУ атаковали Таганрог в ночь на 1 августа Фото:
новость из сюжета
ВСУ атаковали Таганрог дронами

Средства ПВО в ночь на 1 августа отразили атаку беспилотников над акваторией Таганрогского залива. Об этом сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова. 

«Оперативные службы занимаются ликвидацией фрагментов БПЛА, которые упали на территорию нашего города», — написала Светлана Камбулова в своем telegram-канале. По ее словам, никто не пострадал, ничто не разрушено. 

Камбулова также обратилась к жителям Таганрога с просьбой соблюдать меры предосторожности. Она настоятельно рекомендует горожанам не приближаться к обломкам сбитых беспилотников и немедленно сообщать о подобных находках по номеру 112, поскольку соприкосновение с ними может быть опасным.

ВСУ массированно атаковали Таганрог. Пока количество сбитых беспилотников не известно. По сообщению очевидцев, дроны повредили несколько объектов. Подробности — в материале URA.RU

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Средства ПВО в ночь на 1 августа отразили атаку беспилотников над акваторией Таганрогского залива. Об этом сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова.  «Оперативные службы занимаются ликвидацией фрагментов БПЛА, которые упали на территорию нашего города», — написала Светлана Камбулова в своем telegram-канале. По ее словам, никто не пострадал, ничто не разрушено.  Камбулова также обратилась к жителям Таганрога с просьбой соблюдать меры предосторожности. Она настоятельно рекомендует горожанам не приближаться к обломкам сбитых беспилотников и немедленно сообщать о подобных находках по номеру 112, поскольку соприкосновение с ними может быть опасным. ВСУ массированно атаковали Таганрог. Пока количество сбитых беспилотников не известно. По сообщению очевидцев, дроны повредили несколько объектов. Подробности — в материале URA.RU. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...