В Татарстане предупредили о возможной атаке беспилотников

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Власти Татарстана объявили режим беспилотной опасности
Власти Татарстана объявили режим беспилотной опасности Фото:

В Татарстане введен режим беспилотная опасность. Об этом сообщили в пресс-службе республики. 

«В Татарстане в 6:40 введен режим „Беспилотная опасность“», — говорится в публикации в telegram-канале. Там отметили, что такой режим вводится в случае, если в направлении региона летят дроны. 

Также власти призвали отнестись с пониманием к временным ограничениям сотовой связи. Такие меры вводятся для обеспечения безопасности. Еще они попросили не публиковать фотографии и видео с беспилотниками. 

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В Татарстане введен режим беспилотная опасность. Об этом сообщили в пресс-службе республики.  «В Татарстане в 6:40 введен режим „Беспилотная опасность“», — говорится в публикации в telegram-канале. Там отметили, что такой режим вводится в случае, если в направлении региона летят дроны.  Также власти призвали отнестись с пониманием к временным ограничениям сотовой связи. Такие меры вводятся для обеспечения безопасности. Еще они попросили не публиковать фотографии и видео с беспилотниками. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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