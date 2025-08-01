ВСУ попытались атаковать восемь регионов России

За ночь над Россией сбили 60 беспилотников
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ВСУ атаковали несколько регионов России в ночь на 1 августа
ВСУ атаковали несколько регионов России в ночь на 1 августа Фото:

Средства ПВО РФ сбили за ночь 60 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. 

Больше всего было уничтожено в Белгородской области — 31 объект. Также дроны сбили над Ростовской (12), Воронежской (3), Липецкой (2) и Тульской (2) областями. Под удар попал и Краснодарский край (5), сообщает военное ведомство. 

Также беспилотники были уничтожены над акваторией двух морей. Над Черным — четыре. Над Азовским — один. 

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Средства ПВО РФ сбили за ночь 60 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.  Больше всего было уничтожено в Белгородской области — 31 объект. Также дроны сбили над Ростовской (12), Воронежской (3), Липецкой (2) и Тульской (2) областями. Под удар попал и Краснодарский край (5), сообщает военное ведомство.  Также беспилотники были уничтожены над акваторией двух морей. Над Черным — четыре. Над Азовским — один. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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