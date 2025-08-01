ВСУ попытались атаковать восемь регионов России

ВСУ атаковали несколько регионов России в ночь на 1 августа
Средства ПВО РФ сбили за ночь 60 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.
Больше всего было уничтожено в Белгородской области — 31 объект. Также дроны сбили над Ростовской (12), Воронежской (3), Липецкой (2) и Тульской (2) областями. Под удар попал и Краснодарский край (5), сообщает военное ведомство.
Также беспилотники были уничтожены над акваторией двух морей. Над Черным — четыре. Над Азовским — один.
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