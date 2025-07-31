31 июля 2025

В Тюмени появится новая база отдыха

В Тюмени на Салаирском тракте появится глэмпинг-парк
© Служба новостей «URA.RU»
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Новая база отдыха появистя к 2028 году
Новая база отдыха появистя к 2028 году Фото:

В Тюмени появится новый глэмпинг-парк. Он расположится в районе Салаирского тракта. За строительство отвечает компания «Верхний бор», который принадлежит одноименная база отдыха. Об этом стало известно журналистам.

«Сейчас идет проектирование глэмпинг-парка. Все работы должны завершиться в октябре 2028 года», — цитирует ответ информационного центра правительства Тюменской области издание DK.RU.

Сейчас объект находится в стадии разработки проектной документации. Финансирование проекта осуществляется инвестором с привлечением банковских кредитных средств.

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В Тюмени появится новый глэмпинг-парк. Он расположится в районе Салаирского тракта. За строительство отвечает компания «Верхний бор», который принадлежит одноименная база отдыха. Об этом стало известно журналистам. «Сейчас идет проектирование глэмпинг-парка. Все работы должны завершиться в октябре 2028 года», — цитирует ответ информационного центра правительства Тюменской области издание DK.RU. Сейчас объект находится в стадии разработки проектной документации. Финансирование проекта осуществляется инвестором с привлечением банковских кредитных средств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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