Вахтовик-наркоман из Перми попался на курении в тамбуре поезда Уфа — Новый Уренгой

Вахтовик-наркоман из Перми перевозил в ЯНАО героин и гашиш в шоколадных яйцах
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Наркоман попался полицейским в тамбуре поезда до Нового Уренгоя
Наркоман попался полицейским в тамбуре поезда до Нового Уренгоя Фото:

Транспортные полицейские Ноябрьска (ЯНАО) задержали 36-летнего жителя города Оса Пермского края в поезде «Уфа — Новый Уренгой» за перевозку нескольких видов наркотиков, в том числе в шоколадном яйце. Как сообщили URA.RU в Ноябрьском линейном отделе полиции, мужчина был задержан в 14-м вагоне после того, как его заметили курящим в тамбуре. 

«В ходе личного досмотра сотрудники полиции обнаружили у пассажира свертки и пакеты с веществами различного вида и веса. В дальнейшем экспертиза установила, что изъятые вещества — это 14 граммов гашиша, а также PVP и героин общей массой 2 грамма», — уточнили в пресс-службе отдела.

По данным полиции, часть наркотиков мужчина прятал в контейнере из-под шоколадного яйца, два пакета с кристаллообразным веществом находились в носке, а четыре свертка с сыпучим веществом были спрятаны в дорожной сумке. Задержанный пояснил, что страдает наркотической зависимостью и вез запрещенные вещества с собой для личного употребления на вахте в Новом Уренгое, чтобы не искать их на новом месте работы.

Правоохранители также установили, что ранее мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения общественного порядка, а в его биографии есть судимости за кражу и грабеж с незаконным проникновением. В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. До суда он будет находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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Транспортные полицейские Ноябрьска (ЯНАО) задержали 36-летнего жителя города Оса Пермского края в поезде «Уфа — Новый Уренгой» за перевозку нескольких видов наркотиков, в том числе в шоколадном яйце. Как сообщили URA.RU в Ноябрьском линейном отделе полиции, мужчина был задержан в 14-м вагоне после того, как его заметили курящим в тамбуре.  «В ходе личного досмотра сотрудники полиции обнаружили у пассажира свертки и пакеты с веществами различного вида и веса. В дальнейшем экспертиза установила, что изъятые вещества — это 14 граммов гашиша, а также PVP и героин общей массой 2 грамма», — уточнили в пресс-службе отдела. По данным полиции, часть наркотиков мужчина прятал в контейнере из-под шоколадного яйца, два пакета с кристаллообразным веществом находились в носке, а четыре свертка с сыпучим веществом были спрятаны в дорожной сумке. Задержанный пояснил, что страдает наркотической зависимостью и вез запрещенные вещества с собой для личного употребления на вахте в Новом Уренгое, чтобы не искать их на новом месте работы. Правоохранители также установили, что ранее мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения общественного порядка, а в его биографии есть судимости за кражу и грабеж с незаконным проникновением. В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. До суда он будет находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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