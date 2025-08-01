Брата парикмахера, которого судят за теракт в «Крокусе», объявили в розыск

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Брат одного из предполагаемых исполнителей теракта в «Крокус сити холле», проживающий в Турции, объявлен в розыск
Брат одного из предполагаемых исполнителей теракта в «Крокус сити холле», проживающий в Турции, объявлен в розыск Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Брата парикмахера, обвиняемого в исполнении теракта в «Крокусе», объявили в розыск. Об этом заявили в правоохранительных органах.

«Брат Файзова Мухаммадсобира объявлен в розыск», — сообщил источник РИА Новости. Парикмахер Мухаммадсобир Файзов (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), которого судят по делу «Крокуса», ранее рассказал, что его живущий в Турции брат также участвовал в преступлении и числится в ИГИЛ (террористическая группировка, запрещенная в РФ).

Трагедия в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта и унесла жизни 145 человек. Мухаммадсобира Файзова обвиняют в том, что он снимал инцидент на телефон. За полтора месяца до случившегося он уволился из парикмахерской. 

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Брата парикмахера, обвиняемого в исполнении теракта в «Крокусе», объявили в розыск. Об этом заявили в правоохранительных органах. «Брат Файзова Мухаммадсобира объявлен в розыск», — сообщил источник РИА Новости. Парикмахер Мухаммадсобир Файзов (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), которого судят по делу «Крокуса», ранее рассказал, что его живущий в Турции брат также участвовал в преступлении и числится в ИГИЛ (террористическая группировка, запрещенная в РФ). Трагедия в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта и унесла жизни 145 человек. Мухаммадсобира Файзова обвиняют в том, что он снимал инцидент на телефон. За полтора месяца до случившегося он уволился из парикмахерской. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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