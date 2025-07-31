«Мы кровные соседи»: тагильчан сплотила трагедия, во время которой погибли 11 человек

Тагильчан сплотила трагедия, во время которой погибли 11 человек

01 августа 2025 в 12:38 Размер текста - 17 +

В годовщину родные провели панихиду на кладбище, где покоятся погибшие при обрушении дома Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Жильцов дома №81 на улице Сибирской в Нижнем Тагиле сплотило горе, которое случилось год назад: пятиэтажка обрушилась после взрыва, погибло 11 человек. Теперь они называют себя «кровными соседями». Об этом URA.RU рассказала Ольга Касьянова — мама 14-летней Ани, которая умерла под завалами. «Мы дружим до сих пор, общаемся со всеми. Мы стали кровными соседями даже с теми, у кого никто не погиб. Мы друг другу ближе, чем просто соседи в обычном понимании этого слова. У нас есть чат, мы созваниваемся, отмечаем какие-то даты, дни рождения, ходим в театр. Мы и раньше отмечали праздники вместе, когда все тут жили, например, Новый год», — сказала Ольга. В доме, которого больше нет, она прожила 28 лет. В пятиэтажке семья Касьяновых была самой большой и дружной — у них росло пятеро детей. Анечка была второй по возрасту, и за день до трагедии, 30 июля, ей исполнилось 14 лет. По словам мамы, для младших она была настоящей старшей сестрой и хорошим другом. Для детей ее гибель стала страшным ударом. В то утро Ольга с младшими детьми уехала в деревню, а Аня осталась дома, к ней в гости пришли подруги — две Полины и мальчик Денис. Одна из Полин переехала в Екатеринбург и нечасто бывала в Тагиле. Девчонки с нетерпением ждали встречи. «И мне звонит подруга, которая жила в соседнем доме, и первым делом спрашивает: „Вы где?“. Я ответила, что с мелкими в деревне. „У вас дом взорвался! Дома кто-то есть?“», — вспоминает страшное утро Ольга. Оставив детей на бабушку, она помчалась в Тагил. Там у руин она простояла до вечера, когда на поверхность стали извлекать погибших. Когда мимо провезли каталку, с которой из-под одеяла свисала чья-то рука, она узнала руку своей дочери. Но несчастной матери ответили, что это женщина 35-40 лет. «А я сказала: „Ребята, я знаю, что это рука моего ребенка“. Мне долго не говорили, что это действительно Аня, но я знала. И несмотря на это молилась за нее как за живую, пока мне не сказали, что это точно она», — вспоминает мать. Сейчас их семья живет в новой 4-комнатной квартире всего в одной остановке от прежнего дома. Там все хорошо, но Касьяновым не хватает своих прежних друзей. «На Сибирской все было: наши друзья, наши соседи, наш двор!.. Мы там всех знали не просто по имени-отчеству, мы по домофону друг друга могли по голосу узнать. Нам не хватает нашего дружного коллектива на новых местах», — грустит она. Сегодня, 1 августа, Нижний Тагил скорбит по погибшим год назад. Люди организовали на месте трагедии стихийный мемориал, несут туда цветы и игрушки, многие приехали к жертвам ЧП на могилы. Корреспонденты URA.RU ведут прямую онлайн-трансляцию с места событий, чтобы передать читателям атмосферу траурных мероприятий. Три подруги — две Полины и Анечка — похоронены рядом Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жильцов дома №81 на улице Сибирской в Нижнем Тагиле сплотило горе, которое случилось год назад: пятиэтажка обрушилась после взрыва, погибло 11 человек. Теперь они называют себя «кровными соседями». Об этом URA.RU рассказала Ольга Касьянова — мама 14-летней Ани, которая умерла под завалами. «Мы дружим до сих пор, общаемся со всеми. Мы стали кровными соседями даже с теми, у кого никто не погиб. Мы друг другу ближе, чем просто соседи в обычном понимании этого слова. У нас есть чат, мы созваниваемся, отмечаем какие-то даты, дни рождения, ходим в театр. Мы и раньше отмечали праздники вместе, когда все тут жили, например, Новый год», — сказала Ольга. В доме, которого больше нет, она прожила 28 лет. В пятиэтажке семья Касьяновых была самой большой и дружной — у них росло пятеро детей. Анечка была второй по возрасту, и за день до трагедии, 30 июля, ей исполнилось 14 лет. По словам мамы, для младших она была настоящей старшей сестрой и хорошим другом. Для детей ее гибель стала страшным ударом. В то утро Ольга с младшими детьми уехала в деревню, а Аня осталась дома, к ней в гости пришли подруги — две Полины и мальчик Денис. Одна из Полин переехала в Екатеринбург и нечасто бывала в Тагиле. Девчонки с нетерпением ждали встречи. «И мне звонит подруга, которая жила в соседнем доме, и первым делом спрашивает: „Вы где?“. Я ответила, что с мелкими в деревне. „У вас дом взорвался! Дома кто-то есть?“», — вспоминает страшное утро Ольга. Оставив детей на бабушку, она помчалась в Тагил. Там у руин она простояла до вечера, когда на поверхность стали извлекать погибших. Когда мимо провезли каталку, с которой из-под одеяла свисала чья-то рука, она узнала руку своей дочери. Но несчастной матери ответили, что это женщина 35-40 лет. «А я сказала: „Ребята, я знаю, что это рука моего ребенка“. Мне долго не говорили, что это действительно Аня, но я знала. И несмотря на это молилась за нее как за живую, пока мне не сказали, что это точно она», — вспоминает мать. Сейчас их семья живет в новой 4-комнатной квартире всего в одной остановке от прежнего дома. Там все хорошо, но Касьяновым не хватает своих прежних друзей. «На Сибирской все было: наши друзья, наши соседи, наш двор!.. Мы там всех знали не просто по имени-отчеству, мы по домофону друг друга могли по голосу узнать. Нам не хватает нашего дружного коллектива на новых местах», — грустит она. Сегодня, 1 августа, Нижний Тагил скорбит по погибшим год назад. Люди организовали на месте трагедии стихийный мемориал, несут туда цветы и игрушки, многие приехали к жертвам ЧП на могилы. Корреспонденты URA.RU ведут прямую онлайн-трансляцию с места событий, чтобы передать читателям атмосферу траурных мероприятий.