Пермяка, который угрожал продавцам игрушечной гранатой, будут судить

Прокуратура Александровска (Пермский край) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Ему инкриминируют часть 1 статьи 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью при наличии оснований опасаться осуществления данной угрозы).
«В феврале 2025 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в один из продуктовых магазинов города с предметом, схожим по внешнему виду с ручной гранатой. В торговом зале он начал высказывать угрозы продавцам о применении данного предмета. Реакция сотрудников магазина, которые восприняли угрозу всерьез, его устроила, после чего он покинул супермаркет без препятствий. Позже подозреваемого задержали сотрудники правоохранительных органов», — сообщает прокуратура Пермского края в telegram-канале.
За совершение аналогичного преступления санкцией указанной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.
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