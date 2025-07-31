31 июля 2025

Пермяка, который угрожал продавцам игрушечной гранатой, будут судить

Прокуратура: дело пермяка, угрожавшего продавцам гранатой, передано в суд
© Служба новостей «URA.RU»
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В момент совершения преступления мужчина был в состоянии алкогольного опьянения
В момент совершения преступления мужчина был в состоянии алкогольного опьянения Фото:

Прокуратура Александровска (Пермский край) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Ему инкриминируют часть 1 статьи 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью при наличии оснований опасаться осуществления данной угрозы).

«В феврале 2025 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в один из продуктовых магазинов города с предметом, схожим по внешнему виду с ручной гранатой. В торговом зале он начал высказывать угрозы продавцам о применении данного предмета. Реакция сотрудников магазина, которые восприняли угрозу всерьез, его устроила, после чего он покинул супермаркет без препятствий. Позже подозреваемого задержали сотрудники правоохранительных органов», — сообщает прокуратура Пермского края в telegram-канале. 

За совершение аналогичного преступления санкцией указанной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

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Прокуратура Александровска (Пермский край) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Ему инкриминируют часть 1 статьи 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью при наличии оснований опасаться осуществления данной угрозы). «В феврале 2025 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в один из продуктовых магазинов города с предметом, схожим по внешнему виду с ручной гранатой. В торговом зале он начал высказывать угрозы продавцам о применении данного предмета. Реакция сотрудников магазина, которые восприняли угрозу всерьез, его устроила, после чего он покинул супермаркет без препятствий. Позже подозреваемого задержали сотрудники правоохранительных органов», — сообщает прокуратура Пермского края в telegram-канале.  За совершение аналогичного преступления санкцией указанной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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