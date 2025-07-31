Обвиняемые в диверсии братья из Златоуста пытались покинуть СИЗО

Двое подростков из Златоуста (Челябинская область), задержанные сотрудниками УФСБ по региону и обвиняемые в диверсии, 1 августа пытались покинуть СИЗО. Их адвокаты направили апелляционные жалобы. По данным URA.RU, старшего из братьев оставили в изоляторе, по-младшему заседание перенесли.
«Суд апелляционной инстанции оставил в силе постановление Златоустовского горсуда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении старшего из братьев. Рассмотрение дела младшего перенесли на 18 августа», — рассказал URA.RU источник в судебной системе.
URA.RU связалось с пресс-службой суда. Ответ будет опубликован после получения.
Подростки, являющиеся двоюродными братьями, попались в середине июля. Предварительно, одному из них в мессенджере написали сотрудники украинских спецслужб. Они предложили за деньги вывести из строя станцию сотовой связи. Тот согласился и взял на дело родственника.
Подростки облили шкаф для электрооборудования одной из станций в поселке Чапаевском города Златоуста легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли. После отчета перед кураторами и получения денег, они были задержаны сотрудниками ФСБ. Следственными органами СКР по региону им было предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия).
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