31 июля 2025

Обвиняемые в диверсии братья из Златоуста пытались покинуть СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
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Братья находятся в СИЗО с середины июля
Братья находятся в СИЗО с середины июля Фото:

Двое подростков из Златоуста (Челябинская область), задержанные сотрудниками УФСБ по региону и обвиняемые в диверсии, 1 августа пытались покинуть СИЗО. Их адвокаты направили апелляционные жалобы. По данным URA.RU, старшего из братьев оставили в изоляторе, по-младшему заседание перенесли.

«Суд апелляционной инстанции оставил в силе постановление Златоустовского горсуда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении старшего из братьев. Рассмотрение дела младшего перенесли на 18 августа», — рассказал URA.RU источник в судебной системе.

URA.RU связалось с пресс-службой суда. Ответ будет опубликован после получения.

Подростки, являющиеся двоюродными братьями, попались в середине июля. Предварительно, одному из них в мессенджере написали сотрудники украинских спецслужб. Они предложили за деньги вывести из строя станцию сотовой связи. Тот согласился и взял на дело родственника.

Подростки облили шкаф для электрооборудования одной из станций в поселке Чапаевском города Златоуста легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли. После отчета перед кураторами и получения денег, они были задержаны сотрудниками ФСБ. Следственными органами СКР по региону им было предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия).

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Двое подростков из Златоуста (Челябинская область), задержанные сотрудниками УФСБ по региону и обвиняемые в диверсии, 1 августа пытались покинуть СИЗО. Их адвокаты направили апелляционные жалобы. По данным URA.RU, старшего из братьев оставили в изоляторе, по-младшему заседание перенесли. «Суд апелляционной инстанции оставил в силе постановление Златоустовского горсуда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении старшего из братьев. Рассмотрение дела младшего перенесли на 18 августа», — рассказал URA.RU источник в судебной системе. URA.RU связалось с пресс-службой суда. Ответ будет опубликован после получения. Подростки, являющиеся двоюродными братьями, попались в середине июля. Предварительно, одному из них в мессенджере написали сотрудники украинских спецслужб. Они предложили за деньги вывести из строя станцию сотовой связи. Тот согласился и взял на дело родственника. Подростки облили шкаф для электрооборудования одной из станций в поселке Чапаевском города Златоуста легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли. После отчета перед кураторами и получения денег, они были задержаны сотрудниками ФСБ. Следственными органами СКР по региону им было предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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