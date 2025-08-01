Врач развеял самый популярный миф об электронных сигаретах

Онколог Нефедов: вейпы для курения далеко не безобидны
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Кальяны в "Pashkin bar" и "Berry bar". Екатеринбург, дым, курение, кальянщик
При курении вейпов можно получить обструктивную болезнь легких Фото:

Устройства для курения не безопасны, хоть и существует миф об обратном. Об этом рассказал онколог высшей квалификационной категории Андрей Нефедов по случаю Всемирного дня борьбы с раком легкого 1 августа.

«При курении вейпов человек вдыхает аэрозоль, который содержит пропиленгликоль, глицерин, ароматизаторы, формальдегид и другие вредные и потенциально канцерогенные вещества. Постоянное воздействие такого коктейля вызывает воспаление и раздражение дыхательных путей», — рассказал врач в беседе с Life.

Вейпы вызывают хроническую обструктивную болезнь легких и развитие воспалительного поражения легких, из-за них ухудшается функция легких и в них накапливается слизь. По словам онколога, существует множество факторов развития рака из-за курения электронных сигарет.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко призвал полностью запретить вейпы в России. Инициатива обуславливалась серьезным вредом для здоровья, в особенности среди молодых.

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Устройства для курения не безопасны, хоть и существует миф об обратном. Об этом рассказал онколог высшей квалификационной категории Андрей Нефедов по случаю Всемирного дня борьбы с раком легкого 1 августа. «При курении вейпов человек вдыхает аэрозоль, который содержит пропиленгликоль, глицерин, ароматизаторы, формальдегид и другие вредные и потенциально канцерогенные вещества. Постоянное воздействие такого коктейля вызывает воспаление и раздражение дыхательных путей», — рассказал врач в беседе с Life. Вейпы вызывают хроническую обструктивную болезнь легких и развитие воспалительного поражения легких, из-за них ухудшается функция легких и в них накапливается слизь. По словам онколога, существует множество факторов развития рака из-за курения электронных сигарет. Ранее академик РАН Геннадий Онищенко призвал полностью запретить вейпы в России. Инициатива обуславливалась серьезным вредом для здоровья, в особенности среди молодых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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