Врач развеял самый популярный миф об электронных сигаретах

Онколог Нефедов: вейпы для курения далеко не безобидны

01 августа 2025 в 12:44 Размер текста - 17 +

При курении вейпов можно получить обструктивную болезнь легких Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Устройства для курения не безопасны, хоть и существует миф об обратном. Об этом рассказал онколог высшей квалификационной категории Андрей Нефедов по случаю Всемирного дня борьбы с раком легкого 1 августа. «При курении вейпов человек вдыхает аэрозоль, который содержит пропиленгликоль, глицерин, ароматизаторы, формальдегид и другие вредные и потенциально канцерогенные вещества. Постоянное воздействие такого коктейля вызывает воспаление и раздражение дыхательных путей», — рассказал врач в беседе с Life . Вейпы вызывают хроническую обструктивную болезнь легких и развитие воспалительного поражения легких, из-за них ухудшается функция легких и в них накапливается слизь. По словам онколога, существует множество факторов развития рака из-за курения электронных сигарет. Ранее академик РАН Геннадий Онищенко призвал полностью запретить вейпы в России. Инициатива обуславливалась серьезным вредом для здоровья, в особенности среди молодых. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Устройства для курения не безопасны, хоть и существует миф об обратном. Об этом рассказал онколог высшей квалификационной категории Андрей Нефедов по случаю Всемирного дня борьбы с раком легкого 1 августа. «При курении вейпов человек вдыхает аэрозоль, который содержит пропиленгликоль, глицерин, ароматизаторы, формальдегид и другие вредные и потенциально канцерогенные вещества. Постоянное воздействие такого коктейля вызывает воспаление и раздражение дыхательных путей», — рассказал врач в беседе с Life. Вейпы вызывают хроническую обструктивную болезнь легких и развитие воспалительного поражения легких, из-за них ухудшается функция легких и в них накапливается слизь. По словам онколога, существует множество факторов развития рака из-за курения электронных сигарет. Ранее академик РАН Геннадий Онищенко призвал полностью запретить вейпы в России. Инициатива обуславливалась серьезным вредом для здоровья, в особенности среди молодых.