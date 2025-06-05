Академик Онищенко призвал немедленно и полностью запретить вейпы в России

В России необходимо немедленно ввести полный запрет на вейпы из-за их серьезного вреда для здоровья, особенно среди молодежи. Об этом 5 июня заявил академик РАН Геннадий Онищенко.
«Когда человек, особенно молодые ребята, их курят, несмотря даже на запреты, отравляющие вещества проникают в альвеолы легких и покрывают их тонким маслянистым слоем, что приводит к закупорке. Грубо говоря, у человека наступает удушье, появляется отдышка, слабость, организму не хватает кислорода. То есть не инфекционная пневмония возникает, а пневмония химическая. Поэтому немедленно нужно запретить вейпы», — подчеркнул академик в беседе с ТАСС. По словам Онищенко, несмотря на действующие ограничения, несовершеннолетние продолжают использовать электронные сигареты, что приводит к тяжелым последствиям.
Онищенко отметил, что проблема курения вейпов среди населения России остается острой и требует повышенного внимания со стороны государства. Эксперт акцентировал: для предотвращения негативных последствий необходимо ужесточить меры контроля и полностью убрать такие изделия с рынка.
Ранее на Неделе российского ретейла министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов также выступал за полный запрет вейпов. По его мнению, действующие возрастные ограничения не обеспечивают должной защиты несовершеннолетних от доступа к электронным устройствам для курения. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что в случае внесения правительством РФ инициативы о введении полного запрета на продажу электронных устройств для употребления никотиносодержащей продукции, нижняя палата парламента готова поддержать данное предложение.
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