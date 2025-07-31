31 июля 2025

Американские СМИ заранее включили магнитогорца Малкина в Зал славы НХЛ

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Евгений Малкин заслужил включение в Зал славы НХЛ
Евгений Малкин заслужил включение в Зал славы НХЛ Фото:

Американские СМИ уверены, что после окончания карьеры игрок «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин одним из первых будет включен в Зал славы НХЛ. Издание The Athletic опубликовало список из 16 хоккеистов, которые заслужили подобное признание.

Из россиян в данном списке, помимо Малкина, присутствуют Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Андрей Василевский («Тампа») и Сергей Бобровский («Флорида Пантерз»). Все они заслуживают попадания в историю хоккея.

Попасть в Зал славы НХЛ можно только после заседания комитета. Ежегодно в июне члены комитета (члены зала хоккейной славы, хоккейные функционеры и журналисты) собираются, голосуют, выдвигают номинантов.

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Американские СМИ уверены, что после окончания карьеры игрок «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин одним из первых будет включен в Зал славы НХЛ. Издание The Athletic опубликовало список из 16 хоккеистов, которые заслужили подобное признание. Из россиян в данном списке, помимо Малкина, присутствуют Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Андрей Василевский («Тампа») и Сергей Бобровский («Флорида Пантерз»). Все они заслуживают попадания в историю хоккея. Попасть в Зал славы НХЛ можно только после заседания комитета. Ежегодно в июне члены комитета (члены зала хоккейной славы, хоккейные функционеры и журналисты) собираются, голосуют, выдвигают номинантов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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