Американские СМИ заранее включили магнитогорца Малкина в Зал славы НХЛ

Американские СМИ уверены, что после окончания карьеры игрок «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин одним из первых будет включен в Зал славы НХЛ. Издание The Athletic опубликовало список из 16 хоккеистов, которые заслужили подобное признание.
Из россиян в данном списке, помимо Малкина, присутствуют Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Андрей Василевский («Тампа») и Сергей Бобровский («Флорида Пантерз»). Все они заслуживают попадания в историю хоккея.
Попасть в Зал славы НХЛ можно только после заседания комитета. Ежегодно в июне члены комитета (члены зала хоккейной славы, хоккейные функционеры и журналисты) собираются, голосуют, выдвигают номинантов.
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