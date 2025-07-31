31 июля 2025

Назван новый звездный хедлайнер Дня города в Екатеринбурге

Mary Gu даст бесплатный концерт на Дне города в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Mary Gu выступит 16 августа
Mary Gu выступит 16 августа Фото:

Новым хедлайнером Дня города в Екатеринбурге станет блогер и певица Mary Gu (Мария Гусарова). Она выступит на площадке фестиваля «Энергия РМК», рассказали URA.RU организаторы мероприятия.

«Итоговый список хедлайнеров: Gayazovs Brothers, Jakone и Kiliana, Mary Gu, Big Baby Tape, Леша Свик, Мот», — сказали они. Все они выступят 16 августа, фест будут вести телеведущая Оля Парфенюк и дуэт «Чехов и Кукота» (комики Игорь Чехов и Михаил Кукота).

Фестиваль «Энергия РМК» пройдет 16 и 17 августа на улице Архангела Михаила. На открытии мероприятия ожидается авиация, парашютисты, парад спортсменов РМК и мотошоу.

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Новым хедлайнером Дня города в Екатеринбурге станет блогер и певица Mary Gu (Мария Гусарова). Она выступит на площадке фестиваля «Энергия РМК», рассказали URA.RU организаторы мероприятия. «Итоговый список хедлайнеров: Gayazovs Brothers, Jakone и Kiliana, Mary Gu, Big Baby Tape, Леша Свик, Мот», — сказали они. Все они выступят 16 августа, фест будут вести телеведущая Оля Парфенюк и дуэт «Чехов и Кукота» (комики Игорь Чехов и Михаил Кукота). Фестиваль «Энергия РМК» пройдет 16 и 17 августа на улице Архангела Михаила. На открытии мероприятия ожидается авиация, парашютисты, парад спортсменов РМК и мотошоу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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