Назван новый звездный хедлайнер Дня города в Екатеринбурге

Новым хедлайнером Дня города в Екатеринбурге станет блогер и певица Mary Gu (Мария Гусарова). Она выступит на площадке фестиваля «Энергия РМК», рассказали URA.RU организаторы мероприятия.
«Итоговый список хедлайнеров: Gayazovs Brothers, Jakone и Kiliana, Mary Gu, Big Baby Tape, Леша Свик, Мот», — сказали они. Все они выступят 16 августа, фест будут вести телеведущая Оля Парфенюк и дуэт «Чехов и Кукота» (комики Игорь Чехов и Михаил Кукота).
Фестиваль «Энергия РМК» пройдет 16 и 17 августа на улице Архангела Михаила. На открытии мероприятия ожидается авиация, парашютисты, парад спортсменов РМК и мотошоу.
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