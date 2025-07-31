«Сердце умирает»: девочку и ее кота, погибших при взрыве в Нижнем Тагиле, похоронили рядом. Видео

Девочку и ее кота, погибших при взрыве в Нижнем Тагиле, похоронили рядом

01 августа 2025 в 13:40 Размер текста - 17 +

Тагил оплакивает детей и взрослых, погибших год назад Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Маленькая Камилла, погибшая во время обрушения дома в Нижнем Тагиле, была в свою последнюю минуту не одна: с ней был ее любимец-кот. Об этом URA.RU рассказала ее бабушка Валентина. Девочку и питомца похоронили недалеко друг от друга. «Я до утра ждала, что она живая, что она выживет. А она с котом умерла вместе, со сфинксом, его недалеко похоронили [от кладбища]. Кота этого я ей купила, она ее воспитывала, он везде с нею, везде. Они вместе погибли. Как мне жалко ее, у меня сердце разрывается, у меня сердце умирает внутри», — рыдает женщина. Сегодня, 1 августа, Нижний Тагил оплакивает тех, кто погиб год назад при обрушении дома на улице Сибирской. Это 11 человек, из которых шестеро — дети. В городе проходят памятные мероприятия, люди несут цветы и игрушки к месту трагедии. О том, что происходит в Тагиле, следите в онлайн-трансляции агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Маленькая Камилла, погибшая во время обрушения дома в Нижнем Тагиле, была в свою последнюю минуту не одна: с ней был ее любимец-кот. Об этом URA.RU рассказала ее бабушка Валентина. Девочку и питомца похоронили недалеко друг от друга. «Я до утра ждала, что она живая, что она выживет. А она с котом умерла вместе, со сфинксом, его недалеко похоронили [от кладбища]. Кота этого я ей купила, она ее воспитывала, он везде с нею, везде. Они вместе погибли. Как мне жалко ее, у меня сердце разрывается, у меня сердце умирает внутри», — рыдает женщина. Сегодня, 1 августа, Нижний Тагил оплакивает тех, кто погиб год назад при обрушении дома на улице Сибирской. Это 11 человек, из которых шестеро — дети. В городе проходят памятные мероприятия, люди несут цветы и игрушки к месту трагедии. О том, что происходит в Тагиле, следите в онлайн-трансляции агентства.