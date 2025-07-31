31 июля 2025

«Сердце умирает»: девочку и ее кота, погибших при взрыве в Нижнем Тагиле, похоронили рядом. Видео

Девочку и ее кота, погибших при взрыве в Нижнем Тагиле, похоронили рядом
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Годовщина взрыва в Нижнем Тагиле. Екатеринбург
Тагил оплакивает детей и взрослых, погибших год назад Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Маленькая Камилла, погибшая во время обрушения дома в Нижнем Тагиле, была в свою последнюю минуту не одна: с ней был ее любимец-кот. Об этом URA.RU рассказала ее бабушка Валентина. Девочку и питомца похоронили недалеко друг от друга.

«Я до утра ждала, что она живая, что она выживет. А она с котом умерла вместе, со сфинксом, его недалеко похоронили [от кладбища]. Кота этого я ей купила, она ее воспитывала, он везде с нею, везде. Они вместе погибли. Как мне жалко ее, у меня сердце разрывается, у меня сердце умирает внутри», — рыдает женщина.

Сегодня, 1 августа, Нижний Тагил оплакивает тех, кто погиб год назад при обрушении дома на улице Сибирской. Это 11 человек, из которых шестеро — дети. В городе проходят памятные мероприятия, люди несут цветы и игрушки к месту трагедии. О том, что происходит в Тагиле, следите в онлайн-трансляции агентства.

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Маленькая Камилла, погибшая во время обрушения дома в Нижнем Тагиле, была в свою последнюю минуту не одна: с ней был ее любимец-кот. Об этом URA.RU рассказала ее бабушка Валентина. Девочку и питомца похоронили недалеко друг от друга. «Я до утра ждала, что она живая, что она выживет. А она с котом умерла вместе, со сфинксом, его недалеко похоронили [от кладбища]. Кота этого я ей купила, она ее воспитывала, он везде с нею, везде. Они вместе погибли. Как мне жалко ее, у меня сердце разрывается, у меня сердце умирает внутри», — рыдает женщина. Сегодня, 1 августа, Нижний Тагил оплакивает тех, кто погиб год назад при обрушении дома на улице Сибирской. Это 11 человек, из которых шестеро — дети. В городе проходят памятные мероприятия, люди несут цветы и игрушки к месту трагедии. О том, что происходит в Тагиле, следите в онлайн-трансляции агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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