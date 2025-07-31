В тюменской многоэтажке загорелась квартира

Из горящего дома эвакуировали 15 человек
В Тюмени на улице Александра Митинского, 6 загорелась квартира. Пожар произошел на девятом этаже. Об этом сообщили в региональном МЧС.
«В двенадцатом часу дня поступило сообщение о пожаре в квартире на девятом этаже 14-этажного многоквартирного жилого дома № 6 в Тюмени на улице Александра Митинского. На место вызова привлекалось девять единиц основной и специальной техники», — сообщили в ведомстве.
Пожарные эвакуировали из здания 15 человек. Пострадавших в ЧП нет. В настоящий момент обстоятельства происшествия выясняются.
Пострадавших при пожаре нет
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