31 июля 2025

В тюменской многоэтажке загорелась квартира

© Служба новостей «URA.RU»
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Из горящего дома эвакуировали 15 человек
Из горящего дома эвакуировали 15 человек Фото:

В Тюмени на улице Александра Митинского, 6 загорелась квартира. Пожар произошел на девятом этаже. Об этом сообщили в региональном МЧС.

«В двенадцатом часу дня поступило сообщение о пожаре в квартире на девятом этаже 14-этажного многоквартирного жилого дома № 6 в Тюмени на улице Александра Митинского. На место вызова привлекалось девять единиц основной и специальной техники», — сообщили в ведомстве.

Пожарные эвакуировали из здания 15 человек. Пострадавших в ЧП нет. В настоящий момент обстоятельства происшествия выясняются.

Пострадавших при пожаре нет
Пострадавших при пожаре нет
Фото:

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В Тюмени на улице Александра Митинского, 6 загорелась квартира. Пожар произошел на девятом этаже. Об этом сообщили в региональном МЧС. «В двенадцатом часу дня поступило сообщение о пожаре в квартире на девятом этаже 14-этажного многоквартирного жилого дома № 6 в Тюмени на улице Александра Митинского. На место вызова привлекалось девять единиц основной и специальной техники», — сообщили в ведомстве. Пожарные эвакуировали из здания 15 человек. Пострадавших в ЧП нет. В настоящий момент обстоятельства происшествия выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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