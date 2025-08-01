Свердловская область стала лидером по числу погибших самокатчиков в России

Свердловская область заняла первое место в стране по количеству погибших в авариях с электросамокатами. За последние полгода зарегистрировано четыре таких случая. Это следует из опубликованной статистики Научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД) РФ.
«Смертельные случаи в таких происшествиях имели место в Свердловской (4), Самарской (3), Астраханской (2) областях», — говорится в документе. Еще в 14 других регионах зафиксировали по одной смертельной аварии.
Отмечается, что наибольшее число ДТП с самокатчиками с начала 2025 года произошло в Москве — 251, Костромской — 95, Нижегородской — 92, Омской — 77 областях, Санкт-Петербурге — 65, Краснодарском крае — 58, Свердловской — 58, Новосибирской — 55 областях. Чаще всего аварии происходили в местах пересечения проезжих частей.
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