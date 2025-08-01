Свердловская область стала лидером по числу погибших самокатчиков в России

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За полгода в регионе случилось четыре смертельных ДТП с самокатчиками
За полгода в регионе случилось четыре смертельных ДТП с самокатчиками Фото:

Свердловская область заняла первое место в стране по количеству погибших в авариях с электросамокатами. За последние полгода зарегистрировано четыре таких случая. Это следует из опубликованной статистики Научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД) РФ.

«Смертельные случаи в таких происшествиях имели место в Свердловской (4), Самарской (3), Астраханской (2) областях», — говорится в документе. Еще в 14 других регионах зафиксировали по одной смертельной аварии.

Отмечается, что наибольшее число ДТП с самокатчиками с начала 2025 года произошло в Москве — 251, Костромской — 95, Нижегородской — 92, Омской — 77 областях, Санкт-Петербурге — 65, Краснодарском крае — 58, Свердловской — 58, Новосибирской — 55 областях. Чаще всего аварии происходили в местах пересечения проезжих частей.

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Свердловская область заняла первое место в стране по количеству погибших в авариях с электросамокатами. За последние полгода зарегистрировано четыре таких случая. Это следует из опубликованной статистики Научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД) РФ. «Смертельные случаи в таких происшествиях имели место в Свердловской (4), Самарской (3), Астраханской (2) областях», — говорится в документе. Еще в 14 других регионах зафиксировали по одной смертельной аварии. Отмечается, что наибольшее число ДТП с самокатчиками с начала 2025 года произошло в Москве — 251, Костромской — 95, Нижегородской — 92, Омской — 77 областях, Санкт-Петербурге — 65, Краснодарском крае — 58, Свердловской — 58, Новосибирской — 55 областях. Чаще всего аварии происходили в местах пересечения проезжих частей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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