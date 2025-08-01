В каких регионах будет дефицит осадков в конце лета

Синоптик Вильфанд: в августе в южной России ожидается дефицит осадков
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В Черноземье, Южном и Северном Кавказе в конце лета выпадет меньше нормы осадков
В Черноземье, Южном и Северном Кавказе в конце лета выпадет меньше нормы осадков Фото:

В августе 2025 года на юге европейской части России, а также в некоторых регионах Дальнего Востока ожидается дефицит осадков. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Южная половина европейской территории России будет в дефиците осадков. Это все южнее Московской области — Тульская, Рязанская, Курская, Воронежская области, весь Южный федеральный округ, весь Северо-Кавказский и самый юг Приволжского», — заявил Вильфанд. Цитата по РИА «Новости».

По словам метеоролога, снижение количества дождей ожидается также на Чукотке, в Ненецком автономном округе, на севере Архангельской области и в республике Коми. Наоборот, переизбыток осадков прогнозируется на севере Красноярского края, а также в Ленинградской и Калининградской областях. На остальной территории России уровень осадков будет близким к климатической норме.

В Свердловскую область же область после череды дождей пришла ясная и теплая погода. В начале месяца столбик термометра задержится в районе +23..+25. В Тюмени же начало августа спрогнозировали как пасмурное.

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В августе 2025 года на юге европейской части России, а также в некоторых регионах Дальнего Востока ожидается дефицит осадков. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Южная половина европейской территории России будет в дефиците осадков. Это все южнее Московской области — Тульская, Рязанская, Курская, Воронежская области, весь Южный федеральный округ, весь Северо-Кавказский и самый юг Приволжского», — заявил Вильфанд. Цитата по РИА «Новости». По словам метеоролога, снижение количества дождей ожидается также на Чукотке, в Ненецком автономном округе, на севере Архангельской области и в республике Коми. Наоборот, переизбыток осадков прогнозируется на севере Красноярского края, а также в Ленинградской и Калининградской областях. На остальной территории России уровень осадков будет близким к климатической норме. В Свердловскую область же область после череды дождей пришла ясная и теплая погода. В начале месяца столбик термометра задержится в районе +23..+25. В Тюмени же начало августа спрогнозировали как пасмурное.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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