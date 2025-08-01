В каких регионах будет дефицит осадков в конце лета

В августе 2025 года на юге европейской части России, а также в некоторых регионах Дальнего Востока ожидается дефицит осадков. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Южная половина европейской территории России будет в дефиците осадков. Это все южнее Московской области — Тульская, Рязанская, Курская, Воронежская области, весь Южный федеральный округ, весь Северо-Кавказский и самый юг Приволжского», — заявил Вильфанд. Цитата по РИА «Новости».
По словам метеоролога, снижение количества дождей ожидается также на Чукотке, в Ненецком автономном округе, на севере Архангельской области и в республике Коми. Наоборот, переизбыток осадков прогнозируется на севере Красноярского края, а также в Ленинградской и Калининградской областях. На остальной территории России уровень осадков будет близким к климатической норме.
В Свердловскую область же область после череды дождей пришла ясная и теплая погода. В начале месяца столбик термометра задержится в районе +23..+25. В Тюмени же начало августа спрогнозировали как пасмурное.
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