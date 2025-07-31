Нерезкая смены погоды: прогноз в Москве и Петербурге в выходные

Жара в Москве и Санкт-Петербурге спадет в ближайшие выходные. Уже 2 и 3 августа в обоих городах пройдут сильные ливни, а температура снизится. Комфортная летняя погода окончательно установится на следующей неделе. Подробнее о погоде в ближайшие дни URA.RU рассказал синоптик Александр Шувалов.
Погода в Москве 2 и 3 августа
Синоптик Александр Шувалов сообщил, что в Москве в ближайшие выходные, 2 и 3 августа, ожидается похолодание. Уже в пятницу, 31 июля, пройдут дожди, что станет первым шагом к снижению температуры. В субботу осадки продолжатся, и снизится температура воздуха. «В субботу кратковременные дожди и грозы и +25-27 градусов, то есть чуть-чуть жара спадает, но не намного», — уточнил эксперт.
В воскресенье, 3 августа, осадки в Москве не предвидятся, и дневной фон температур ожидается в пределах +25-27 градусов. Однако, несмотря на понижение температуры, показания термометров в эти дни останутся на 2–3 градуса выше климатической нормы.
Погода в Санкт-Петербурге 2 и 3 августа
В Петербурге 2 и 3 августа ожидается такая же погода, как в Москве. В Северной столице в субботу также пройдут дожди. В ночные часы температура воздуха опустится до +15 градусов, а днем поднимется до +25-27 градусов. По словам синоптика, в воскресенье вероятность дождей снизится, но из-за выпавших накануне осадков установится комфортная погода. Ветер ожидается восточный и юго-восточный 3-8 м/с.
Когда произойдет спад жары в Москве и Петербурге
По словам синоптика, следующее ослабление жары начнется во вторник, 5 августа. «Поднимается новая фронтальная зона с юга, пройдут интенсивные дожди. Основная часть может пройти западнее от Москвы, но в столице они также будут. Дневная температура уже станет типично августовская, комфортная — +22-24 градуса», — рассказал Александр Шувалов. Он отметил, что в Санкт-Петербурге ожидается такая же погода с дождями и снижением температуры, но на сутки позже.
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