В ХМАО резко подскочили цены на бензин

За месяц стоимость 92-го бензина в Югре превысила 57 рублей. Топливо подорожало больше чем на 2%, сообщил URA.RU Росстат.
«Литр бензина автомобильный марки АИ-92 в конце июне стоил в среднем 56,17 рублей. В конце июля цена составила 57,40», — следует из данных службы статистики. Дороже всего среди крупнейших городов региона топливо продают в Ханты-Мансийске — 58,55 рублей.
Примерно на 2% подорожал и 95-й бензин. Его стоимость выросла почти до 62 рублей. А средняя цена премиальных марок АИ-98 и выше почти не изменилась. Топливо сейчас стоит 83,30 рубля.
Стоимость дизеля тоже осталась на прежнем уровне. В среднем его сейчас продают по 76,01 рублей за литр. А самый дорогой (76,56 рублей) — в Ханты-Мансийске.
Ранее URA.RU рассказывало о самых популярных авто, которые арендуют жители Югры. В лидерах оказались Renault Logan, Toyota Camry и Volkswagen Polo.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!