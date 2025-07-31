31 июля 2025

В ХМАО резко подскочили цены на бензин

© Служба новостей «URA.RU»
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За месяц в Югре выросли цены на бензин
За месяц в Югре выросли цены на бензин Фото:

За месяц стоимость 92-го бензина в Югре превысила 57 рублей. Топливо подорожало больше чем на 2%, сообщил URA.RU Росстат.

«Литр бензина автомобильный марки АИ-92 в конце июне стоил в среднем 56,17 рублей. В конце июля цена составила 57,40», — следует из данных службы статистики. Дороже всего среди крупнейших городов региона топливо продают в Ханты-Мансийске — 58,55 рублей.

Примерно на 2% подорожал и 95-й бензин. Его стоимость выросла почти до 62 рублей. А средняя цена премиальных марок АИ-98 и выше почти не изменилась. Топливо сейчас стоит 83,30 рубля.

Стоимость дизеля тоже осталась на прежнем уровне. В среднем его сейчас продают по 76,01 рублей за литр. А самый дорогой (76,56 рублей) — в Ханты-Мансийске.

Ранее URA.RU рассказывало о самых популярных авто, которые арендуют жители Югры. В лидерах оказались Renault Logan, Toyota Camry и Volkswagen Polo.

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За месяц стоимость 92-го бензина в Югре превысила 57 рублей. Топливо подорожало больше чем на 2%, сообщил URA.RU Росстат. «Литр бензина автомобильный марки АИ-92 в конце июне стоил в среднем 56,17 рублей. В конце июля цена составила 57,40», — следует из данных службы статистики. Дороже всего среди крупнейших городов региона топливо продают в Ханты-Мансийске — 58,55 рублей. Примерно на 2% подорожал и 95-й бензин. Его стоимость выросла почти до 62 рублей. А средняя цена премиальных марок АИ-98 и выше почти не изменилась. Топливо сейчас стоит 83,30 рубля. Стоимость дизеля тоже осталась на прежнем уровне. В среднем его сейчас продают по 76,01 рублей за литр. А самый дорогой (76,56 рублей) — в Ханты-Мансийске. Ранее URA.RU рассказывало о самых популярных авто, которые арендуют жители Югры. В лидерах оказались Renault Logan, Toyota Camry и Volkswagen Polo.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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