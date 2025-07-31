В челябинском районе планируют закрыть кадровый вопрос в медицине

В Октябрьском районе (Челябинская область) планируют в течение года решить кадровый вопрос в системе здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Потребность в медицинских кадрах в округе планируют закрыть в следующем году. Для этого активно привлекают выпускников медвуза, предоставляют дополнительные выплаты и льготы, приглашают участников программы „Земский доктор“, — сообщили в пресс-службе.
Губернатор Алексей Текслер в ходе проверки качества ремонта местной больницы отметил, что с будущими медицинскими работниками необходимо работать индивидуально, рассказывать о преимуществах работы в территории и помогать с трудоустройством. Он подчеркнул, что самое важное — это оборудование и врачи, которые своими руками лечат южноуральцев.
На сегодняшний день кадровый вопрос в сфере здравоохранения остается актуальным. В Октябрьском округе работают 32 ФАПа и один передвижной, 26 из них укомплектованы постоянными сотрудниками, в остальных медики работают по совместительству.
Что касается оборудования, за последние пять лет для больницы приобрели 129 единиц медоборудования, включая стационарный рентгеновский комплекс, ультразвуковой аппарат, передвижной ФАП и два модульных ФАПа. Кроме того, приобретено 13 автомобилей, в том числе три машины скорой помощи.
В самой окружной больнице ведется поэтапный капремонт. В 2023 году отремонтирована кровля, помещения второго этажа для кабинетов поликлиники и блок на первом этаже для переноса пищеблока. В 2024 году была отремонтирована детская поликлиника, близится к завершению ремонт женской консультации. Также проведен капремонт части помещений второго этажа. В 2025 году выделены средства на замену лифтов в административно-поликлиническом корпусе. Работы завершатся до конца года.
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