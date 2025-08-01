«Черное золото»: в свердловских лесах появились грибы, по которым сходит с ума Европа. Фото

Свердловчане открыли сбор черных лисичек, которые в Европе считают деликатесом

01 августа 2025 в 15:39 Размер текста - 17 +

Черные лисички вкусные, ароматные и дорогие Фото: tomasz przechlewski\CC BY 2.0\Flickr В свердловских лесах стали находить вороночник рожковидный, который обычно называют черной лисичкой. Уральцы хвастаются в соцсетях фотографиями и рецептами блюд из этих грибов, которые считают деликатесом в Европе. «А я стала счастливым обладателем черной лисички! Моя подруга угостила, аромат обалденный. Я ее посушила, перемолола и в баночку спрятала. Использую как приправу, добавляю в соусы, посыпаю пиццу», — сообщила Галина Миронова в группе «Уральский ЯжеГРИБНИК» во «ВКонтакте». «Какая прелесть, это обалденный гриб! После сушки так вообще», — порадовалась за землячку Виктория Валимухаметова. «Вкусняшечка», — согласилась пользователь под ником Хэндлер Дрессировщик. «Черное золото», — высказалась другая свердловчанка Людмила. В России черные лисички встречаются в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке. Гриб этот достаточно редкий, а в некоторых регионах — например, в Карелии и Архангельской области — занесен в Красную книгу и для сбора запрещен. В Европе черную лисичку считают настоящим деликатесом и по вкусовым качествам приравнивают к трюфелю и сморчку. Поваров высокой кухни привлекает изысканный аромат и нежная мякоть гриба. В европейских странах цена за 50 грамм сушеной черной лисички достигает 200 евро (примерно 18 тысяч рублей). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В свердловских лесах стали находить вороночник рожковидный, который обычно называют черной лисичкой. Уральцы хвастаются в соцсетях фотографиями и рецептами блюд из этих грибов, которые считают деликатесом в Европе. «А я стала счастливым обладателем черной лисички! Моя подруга угостила, аромат обалденный. Я ее посушила, перемолола и в баночку спрятала. Использую как приправу, добавляю в соусы, посыпаю пиццу», — сообщила Галина Миронова в группе «Уральский ЯжеГРИБНИК» во «ВКонтакте». «Какая прелесть, это обалденный гриб! После сушки так вообще», — порадовалась за землячку Виктория Валимухаметова. «Вкусняшечка», — согласилась пользователь под ником Хэндлер Дрессировщик. «Черное золото», — высказалась другая свердловчанка Людмила. В России черные лисички встречаются в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке. Гриб этот достаточно редкий, а в некоторых регионах — например, в Карелии и Архангельской области — занесен в Красную книгу и для сбора запрещен. В Европе черную лисичку считают настоящим деликатесом и по вкусовым качествам приравнивают к трюфелю и сморчку. Поваров высокой кухни привлекает изысканный аромат и нежная мякоть гриба. В европейских странах цена за 50 грамм сушеной черной лисички достигает 200 евро (примерно 18 тысяч рублей).