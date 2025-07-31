В челябинском селе Октябрьское построят новый бассейн

В селе Октябрьское Челябинской области строят новый бассейн, который войдет в состав физкультурно-оздоровительного комплекса. С ходом работ ознакомился глава региона Алексей Текслер.
«Этот объект, учитывая наличие тренажерного зала и залов для инклюзивного и адаптивного спорта, является ключевым для муниципалитета с точки зрения спорта и социальной инфраструктуры», — цитирует слова губернатора пресс-служба правительства региона. Проект существенно укрепит спортивную инфраструктуру региона и создаст дополнительные условия для ведения здорового образа жизни. Кроме того, новое здание будет использоваться в качестве площадки для проведения школьных занятий по плаванию.
В рамках проекта предусмотрено строительство трехэтажного здания, в котором разместятся бассейн размером 25 на 9 метров с глубиной от 1,2 до 1,8 метра, тренажерный зал, помещения для групповых занятий, фитнес-бар и зона обслуживания посетителей. К этому моменту завершено устройство чаши бассейна, установлены металлические конструкции, возведены стены и перекрытия. Продолжается монтаж кровли и отделочные работы, параллельно идет прокладка электросетей и инженерных коммуникаций.
Губернатор обратил внимание на то, что возведение нового физкультурно-оздоровительного комплекса идет с отставанием от утвержденного графика. В связи с этим он поручил увеличить количество рабочих на объекте для ускорения темпов строительства и потребовал завершить все работы в ранее установленные сроки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!