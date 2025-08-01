Состояние самых богатых россиян выросло на 20 млрд долларов

01 августа 2025 в 15:20 Размер текста - 17 +

С начала года состояние самых богатых российских предпринимателей увеличилось на 20,163 миллиарда долларов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Состояние богатейших российских бизнесменов выросло на 20,163 миллиарда долларов с начала года. Это следует из данных Bloomberg Billionaires Index (BBI). «Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров с начала года заработал 3,27 млрд долларов, его состояние составило 14,3 млрд долларов. Состояние акционера крупнейшего производителя железной руды в России „Металлоинвест“ Алишера Усманова возросло на 3,12 млрд долларов, до 16,3 млрд долларов», — приводит данные BBI ТАСС. Рейтинг BBI состоит из пятисот самых богатых людей в мире. Сейчас в нем числится двадцать граждан России, их общее состояние на 1 августа — 305,58 миллиарда долларов. В июле общее состояние богатейших российских предпринимателей было еще больше. Месяцем ранее оно составляло 316,74 миллиарда долларов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Состояние богатейших российских бизнесменов выросло на 20,163 миллиарда долларов с начала года. Это следует из данных Bloomberg Billionaires Index (BBI). «Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров с начала года заработал 3,27 млрд долларов, его состояние составило 14,3 млрд долларов. Состояние акционера крупнейшего производителя железной руды в России „Металлоинвест“ Алишера Усманова возросло на 3,12 млрд долларов, до 16,3 млрд долларов», — приводит данные BBI ТАСС. Рейтинг BBI состоит из пятисот самых богатых людей в мире. Сейчас в нем числится двадцать граждан России, их общее состояние на 1 августа — 305,58 миллиарда долларов. В июле общее состояние богатейших российских предпринимателей было еще больше. Месяцем ранее оно составляло 316,74 миллиарда долларов.