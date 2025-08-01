Состояние самых богатых россиян выросло на 20 млрд долларов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Один доллар - 100 рублей. Челябинск, монеты, рубль, валюта, 10 рублей, деньги, доллары, доллар, дедолларизация
С начала года состояние самых богатых российских предпринимателей увеличилось на 20,163 миллиарда долларов Фото:

Состояние богатейших российских бизнесменов выросло на 20,163 миллиарда долларов с начала года. Это следует из данных Bloomberg Billionaires Index (BBI).

«Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров с начала года заработал 3,27 млрд долларов, его состояние составило 14,3 млрд долларов. Состояние акционера крупнейшего производителя железной руды в России „Металлоинвест“ Алишера Усманова возросло на 3,12 млрд долларов, до 16,3 млрд долларов», — приводит данные BBI ТАСС.

Рейтинг BBI состоит из пятисот самых богатых людей в мире. Сейчас в нем числится двадцать граждан России, их общее состояние на 1 августа — 305,58 миллиарда долларов.

В июле общее состояние богатейших российских предпринимателей было еще больше. Месяцем ранее оно составляло 316,74 миллиарда долларов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Состояние богатейших российских бизнесменов выросло на 20,163 миллиарда долларов с начала года. Это следует из данных Bloomberg Billionaires Index (BBI). «Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров с начала года заработал 3,27 млрд долларов, его состояние составило 14,3 млрд долларов. Состояние акционера крупнейшего производителя железной руды в России „Металлоинвест“ Алишера Усманова возросло на 3,12 млрд долларов, до 16,3 млрд долларов», — приводит данные BBI ТАСС. Рейтинг BBI состоит из пятисот самых богатых людей в мире. Сейчас в нем числится двадцать граждан России, их общее состояние на 1 августа — 305,58 миллиарда долларов. В июле общее состояние богатейших российских предпринимателей было еще больше. Месяцем ранее оно составляло 316,74 миллиарда долларов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...