Состояние самых богатых россиян выросло на 20 млрд долларов

Состояние богатейших российских бизнесменов выросло на 20,163 миллиарда долларов с начала года. Это следует из данных Bloomberg Billionaires Index (BBI).
«Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров с начала года заработал 3,27 млрд долларов, его состояние составило 14,3 млрд долларов. Состояние акционера крупнейшего производителя железной руды в России „Металлоинвест“ Алишера Усманова возросло на 3,12 млрд долларов, до 16,3 млрд долларов», — приводит данные BBI ТАСС.
Рейтинг BBI состоит из пятисот самых богатых людей в мире. Сейчас в нем числится двадцать граждан России, их общее состояние на 1 августа — 305,58 миллиарда долларов.
В июле общее состояние богатейших российских предпринимателей было еще больше. Месяцем ранее оно составляло 316,74 миллиарда долларов.
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