Фанаты обрушились с критикой на Niletto после его заявления на сцене. Видео

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Niletto заявил, что ненавидит фотографироваться
Niletto заявил, что ненавидит фотографироваться Фото:

Екатеринбургского певца Niletto (настоящее имя Данил Прытков) раскритиковали фанаты за отказ фотографироваться с ними. Артист на одном из своих концертов попросил не подходить к нему за фото, так как это «мешает писать хорошие песни».

«С фотографиями ко мне не надо подходить. Я тот человек, который ненавидит это больше всего в жизни. Выговорюсь здесь на сцене, ненавижу фотографии. Поэтому, когда люди подходят ко мне с просьбой сделать фото, я теряю свою энергию, а потом становлюсь злым, грустным и не могу писать хорошие песни», — сказал Прытков.

Видео с речью певца разлетелось по соцсетям. После этого его слушатели разделились на два лагеря. Одни уверяют: артист такого уровня обязан фотографироваться с фанатами, «да и вообще он должен был понимать с самого начала, на что идет». Другие ничего плохого в этом не увидели.

В ответ на критику Прытков опубликовал пост, в котором пояснил, что люди не замечают его поистине ценных поступков. «Позовите, когда поверхностное мышление начнет замечать что-то более ценное. Пока вы злитесь на меня, я делаю добрые дела для вас», — написал певец.

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Екатеринбургского певца Niletto (настоящее имя Данил Прытков) раскритиковали фанаты за отказ фотографироваться с ними. Артист на одном из своих концертов попросил не подходить к нему за фото, так как это «мешает писать хорошие песни». «С фотографиями ко мне не надо подходить. Я тот человек, который ненавидит это больше всего в жизни. Выговорюсь здесь на сцене, ненавижу фотографии. Поэтому, когда люди подходят ко мне с просьбой сделать фото, я теряю свою энергию, а потом становлюсь злым, грустным и не могу писать хорошие песни», — сказал Прытков. Видео с речью певца разлетелось по соцсетям. После этого его слушатели разделились на два лагеря. Одни уверяют: артист такого уровня обязан фотографироваться с фанатами, «да и вообще он должен был понимать с самого начала, на что идет». Другие ничего плохого в этом не увидели. В ответ на критику Прытков опубликовал пост, в котором пояснил, что люди не замечают его поистине ценных поступков. «Позовите, когда поверхностное мышление начнет замечать что-то более ценное. Пока вы злитесь на меня, я делаю добрые дела для вас», — написал певец.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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