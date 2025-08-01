Екатеринбургского певца Niletto (настоящее имя Данил Прытков) раскритиковали фанаты за отказ фотографироваться с ними. Артист на одном из своих концертов попросил не подходить к нему за фото, так как это «мешает писать хорошие песни».
«С фотографиями ко мне не надо подходить. Я тот человек, который ненавидит это больше всего в жизни. Выговорюсь здесь на сцене, ненавижу фотографии. Поэтому, когда люди подходят ко мне с просьбой сделать фото, я теряю свою энергию, а потом становлюсь злым, грустным и не могу писать хорошие песни», — сказал Прытков.
Видео с речью певца разлетелось по соцсетям. После этого его слушатели разделились на два лагеря. Одни уверяют: артист такого уровня обязан фотографироваться с фанатами, «да и вообще он должен был понимать с самого начала, на что идет». Другие ничего плохого в этом не увидели.
В ответ на критику Прытков опубликовал пост, в котором пояснил, что люди не замечают его поистине ценных поступков. «Позовите, когда поверхностное мышление начнет замечать что-то более ценное. Пока вы злитесь на меня, я делаю добрые дела для вас», — написал певец.
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