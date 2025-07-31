В Ханты-Мансийске временно закрывается единственный аквапарк

В Ханты-Мансийске временно закрывают единственный в городе аквапарк Ледового дворца спорта. Он продолжит работу после технических работ. Об этом сообщает пресс-служба «ЮграМегаСпорта»
«С 4 августа наш аквапарк приостановит свою работу для ежегодной профилактики бассейного оборудования. Не переживайте — это ненадолго! Об открытии обязательно сообщим заранее», — сообщили в пресс-службе.
Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске нет официальных пляжей, а купание в черте города запрещено, поэтому местные жители часто выбирают альтернативные места отдыха, такие как база «Серебряное озеро». По данным Роспотребнадзора, в округе разрешено купаться только на нескольких специально оборудованных водоемах, что ограничивает выбор для горожан, особенно в период закрытия аквапарка.
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