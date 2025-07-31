31 июля 2025

В Ханты-Мансийске временно закрывается единственный аквапарк

© Служба новостей «URA.RU»
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В Ханты-Мансийске временно закроют аквапарк
В Ханты-Мансийске временно закроют аквапарк Фото:

В Ханты-Мансийске временно закрывают единственный в городе аквапарк Ледового дворца спорта. Он продолжит работу после технических работ. Об этом сообщает пресс-служба «ЮграМегаСпорта»

«С 4 августа наш аквапарк приостановит свою работу для ежегодной профилактики бассейного оборудования. Не переживайте — это ненадолго! Об открытии обязательно сообщим заранее», — сообщили в пресс-службе.

Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске нет официальных пляжей, а купание в черте города запрещено, поэтому местные жители часто выбирают альтернативные места отдыха, такие как база «Серебряное озеро». По данным Роспотребнадзора, в округе разрешено купаться только на нескольких специально оборудованных водоемах, что ограничивает выбор для горожан, особенно в период закрытия аквапарка.

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В Ханты-Мансийске временно закрывают единственный в городе аквапарк Ледового дворца спорта. Он продолжит работу после технических работ. Об этом сообщает пресс-служба «ЮграМегаСпорта» «С 4 августа наш аквапарк приостановит свою работу для ежегодной профилактики бассейного оборудования. Не переживайте — это ненадолго! Об открытии обязательно сообщим заранее», — сообщили в пресс-службе. Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске нет официальных пляжей, а купание в черте города запрещено, поэтому местные жители часто выбирают альтернативные места отдыха, такие как база «Серебряное озеро». По данным Роспотребнадзора, в округе разрешено купаться только на нескольких специально оборудованных водоемах, что ограничивает выбор для горожан, особенно в период закрытия аквапарка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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