31 июля 2025

Стали известны подробности гибели ребенка на челябинском озере Калды. Видео

Погибший на челябинском озере ребенок отдыхал с братьями и дедушкой
© Служба новостей «URA.RU»
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Мальчик отдыхал на озере вместе с родственниками (архивное фото)
Мальчик отдыхал на озере вместе с родственниками (архивное фото) Фото:

Утонувший на озере Калды в Челябинской области четырехлетний мальчик отдыхал на пляже вместе с братьями и дедушкой. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК). 

«По данным следствия, 1 августа текущего года четырехлетний мальчик совместно с малолетними братьями и дедушкой находился на пляже озера Калды, расположенном на территории базы отдыха „Калды.ru“ в Кунашакском муниципальном районе Челябинской области. Оставшись на непродолжительное время без присмотра взрослого, ребенок оказался в воде», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Тело обнаружено в пяти метрах от берега. Ребенка заметил очевидец. 

Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Проводятся необходимые экспертизы, устанавливаются обстоятельства способствовавшие случившемуся.

Ранее сообщалось, что ребенок находился на берегу водоема в необорудованном для купания месте. Реанимационные мероприятия результатов не дали, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России. 

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Утонувший на озере Калды в Челябинской области четырехлетний мальчик отдыхал на пляже вместе с братьями и дедушкой. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК).  «По данным следствия, 1 августа текущего года четырехлетний мальчик совместно с малолетними братьями и дедушкой находился на пляже озера Калды, расположенном на территории базы отдыха „Калды.ru“ в Кунашакском муниципальном районе Челябинской области. Оставшись на непродолжительное время без присмотра взрослого, ребенок оказался в воде», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.  Тело обнаружено в пяти метрах от берега. Ребенка заметил очевидец.  Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Проводятся необходимые экспертизы, устанавливаются обстоятельства способствовавшие случившемуся. Ранее сообщалось, что ребенок находился на берегу водоема в необорудованном для купания месте. Реанимационные мероприятия результатов не дали, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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