Съедобный и полезный подосиновик: где и когда искать и как правильно есть

Подосиновик — один из самых популярных съедобных грибов. У него яркий насыщенный вкус и его часто используют в самых разнообразных блюдах. Рассказываем, как выглядит подосиновик, где растет и какими полезными и вредными свойствами обладает.
Что такое подосиновик и как выглядит
Подосиновик — съедобный гриб, который получил название из-за того, что растет под осинами. У них бывает массивная шляпка толщиной до 6 см и диаметром до 20 см. У молодых грибов она плотно прилегает к ножке, а с возрастом становится шире и ровнее. Ножка коренастая, 10-15 см, с серо-бурыми чешуйками. Основание ножки может быть коричневатое, мякоть плотная и губчатая. При надавливании или срезе становится темно-синей, а через некоторое время чернеет. Это основная особенность и отличие подосиновиков от всех остальных грибов. Кроме того, это один из самых быстрорастущих грибов — они вырастают до 3 см в сутки.
Где растет подосиновик: распространен по всей лесной зоне Евразии, встречается в тундре среди карликовых берез. В России хорошо известен в Европейской части, на Северо-Западе России, на Кавказе, Урале, в Западной Сибири и на Дальнем Востоке.
Виды подосиновика:
- Красный подосиновик — шляпка бывает около 20 см в диаметре, а длина ножки — до 15 см. Мякоть плотная, быстро темнеет на воздухе. Обитает совместно с осиной и тополем, реже с ивой, может образовывать микоризу и с дубом, буком, грабом, березой. не растет под хвоей.
- Белый подосиновик — светлая, почти белая шляпка, которая со временем приобретает легкий сероватый оттенок. Гриб встречается в хвойных или лиственных лесах, в том числе среди берез и осин.
- Желто-бурый подосиновик — шляпка оранжево-желтая, а трубчатый слой серый, темнеющий с возрастом. Ножка усыпана мелкими коричневыми чешуйками. Его можно встретить в смешанных лесах, в сосняках, иногда под листьями папоротника.
- Дубовый подосиновик — шляпка обычно темно-коричневая, есть желтоватые вкрапления на ножке. После среза мякоть окрашивается в фиолетовый оттенок. Растет под дубами.
- Черночешуйчатый подосиновик — редкий вид с ярко-красной шляпкой и характерными черными чешуйками на ножке. Диаметр верхней части обычно варьируется от 5 до 12 см. Растет в лесах, где есть осины.
Чем полезен подосиновик
В беседе с URA.RU диетолог Лариса Никитина рассказала, что подосиновики — полезные грибы, в которых содержатся витамины PP, С, B1, B2, а также калий, магний, фосфор, натрий, железо, пищевые волокна. Кроме того, в 100 гр. свежих подосиновиков содержится всего 22 калории, 3,3 гр. белка, 0,5 гр. жира, 1,2 гр. углевода и 6 гр. клетчатки.
"Считается, что эти грибы можно употреблять людям для поднятия иммунитета, потому что в них есть много полезных веществ – аминокислоты и витамины. Они стимулируют работу щитовидной железы, положительно влияют на нервную и сердечно-сосудистую системы, обладают небольшим ранозаживляющим эффектом, снижают уровень холестерина", — рассказала диетолог.
По ее словам, эти грибы также улучшают состояние кожи и волос, помогают в сохранении здоровья кишечника за счет клетчатки. А сушенные подосиновики очищают кровеносные сосуды. Также грибы полезны людям, с ослабленным иммунитетом, недавно перенесшим инфекционные заболевания, хирургические вмешательства.
Кому нельзя есть подосиновики
Подосиновики противопоказаны маленьким детям. По словам Ларисы Никитиной, детям до трех лет запрещено употребление любых грибов, так как они тяжело перевариваются. "Детям до 7 лет желательно тоже не давать, так как у грибов есть хитиновые оболочки. Они плохо перевариваются и вызывают у детей чувство тяжести в желудке", — отметил эксперт. Она отметила, что также подосиновики нельзя употреблять людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, печени и почек, особенно в период обострения.
Как правильно употреблять подосиновики
По словам диетолога, подосиновики можно варить жарить, тушить, солить, мариновать, сушить, то есть употреблять в любом виде, кроме сырого.
"Можно ли жарить подосиновики предварительно не отваривая, если вы собрали грибы в экологически чистом районе, вдали от промышленных предприятий и трассы. В этом случае можно свежесобранные грибы помыть, порезать, почистить и сразу жарить на сковородке. В остальных случаях грибы лучше сначала отварить", — посоветовала Лариса Никитина.
Специалист рассказала, что подосиновики варятся около 25 минут и в готовом виде опускаются на дно. Готовить из них можно абсолютно все. Эти грибы хорошо сочетаются со сметаной, луком, жареной картошкой, горчицей, любыми овощами, отметила эксперт.
Норма употребления подосиновиков в готовом виде для взрослых – до 150 гр. Детям старше 10 лет рекомендуется есть не более 50 гр этого вида грибов один – два раза в неделю.
Топ-3 простых рецепта с подосиновиками
Грибная икры из подосиновиков
Приготовление: сначала подосиновики необходимо тщательно очистить от загрязнений и посторонних частиц. После этого грибы нарезают небольшими кубиками и отваривают в подсоленной воде на протяжении 25 минут. Готовые грибы остужают, а затем измельчают с помощью мясорубки или блендера. В глубокой сковороде разогревают растительное масло, выкладывают нарезанный лук и измельченную морковь, обжаривают овощи в течение пяти минут. Затем добавляют измельченный чеснок и продолжают обжаривать еще примерно одну минуту для раскрытия аромата.
Добавьте подосиновики в сковороду, внесите соль, сахар и перец. Тушите на среднем огне до полной готовности грибов. Это займет до 25 минут. Не забывайте помешивать. За пару минут до готовности добавьте уксус. Разложите готовую грибную икру из подосиновиков по банкам, закройте их крышками и стерилизуйте в кипящей воде в течение 15–20 минут. Охладите заготовки. Грибная икра будет храниться до 6 месяцев.
Спагетти с подосиновиками в сливках
Приготовление: воду довести до кипения, посолить, затем отварить спагетти в течение 6–10 минут до состояния, близкого к готовности. Готовые макароны откинуть на дуршлаг и промыть водой. Подосиновики нарезать и отварить в кипящей воде в течение 10 минут, после чего воду слить. Лук мелко нарезать, выложить на предварительно разогретую сковороду и обжаривать 2–4 минуты, затем добавить подготовленные грибы.
Смесь тушить до полного испарения жидкости, что обычно занимает 10–15 минут. После этого в сковороду влить сливки, довести соус до кипения и добавить спагетти. Протомить все вместе еще 2–4 минуты, затем снять с огня. Рекомендуется подавать блюдо, украсив его свежей зеленью.
Тушеная капуста с подосиновиками
Приготовление: картофель необходимо очистить, тщательно промыть, нарезать небольшими кубиками и отварить в течение примерно 20 минут до готовности. После этого воду следует слить. Лук следует очистить от шелухи, промыть проточной водой и нарезать кубиками. Грибы хорошо промыть и нарезать кусочками. В разогретую сковороду налить растительное масло, выложить подготовленный лук и обжарить его до появления золотистого оттенка.
К луку добавить нарезанные подосиновики и тушить их на среднем огне около 10 минут, периодически помешивая. Капусту необходимо отжать от рассола и добавить в сковороду к грибам с луком. Смесь готовится под крышкой 15–20 минут, при этом ее следует иногда перемешивать.
В завершение в сковороду добавляется ранее отваренный картофель, блюдо солится и перчится по вкусу, после чего все ингредиенты тщательно перемешиваются и томятся на слабом огне еще около 5 минут.
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