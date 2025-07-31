Пермское УФАС пресекло незаконный сбор при онлайн-покупке автобусных билетов

Пермское УФАС выявило нарушение прав пассажиров со стороны перевозчика ООО «АВ-Комфорт». Компания незаконно взимала дополнительный сервисный сбор при продаже билетов на пригородные и междугородные автобусы через сайт avperm.ru.
«Поступали обращения от пассажиров, которые жаловались на комиссию в размере 7% от стоимости билета. Представители ООО „АВ-Комфорт“ заявили, что данный сбор необходим для покрытия расходов на услуги бухгалтера. Однако, в соответствии с законодательством, стоимость проезда формируется с учетом всех расходов перевозчика. Поэтому установление дополнительных сборов за оформление билетов недопустимо», — сообщили в пресс-службе Пермского УФАС в соцсети «ВКонтакте».
В ходе проверки специалисты пришли к выводу, что ООО «АВ-Комфорт» занимает определенное положение на рынке транспортных услуг и использует это для навязывания невыгодных условий пассажирам. Действия компании были признаны противоречащими закону о защите конкуренции и ущемляющими интересы потребителей. В результате перевозчику выдано официальное предупреждение о прекращении взимания сервисного сбора при продаже билетов на сайте. Организация обязана исполнить это требование и отчитаться перед УФАС до 5 августа 2025 года.
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