31 июля 2025

Пермское УФАС пресекло незаконный сбор при онлайн-покупке автобусных билетов

УФАС: с пассажиров рейсовых автобусов незаконно взимали сервисный сбор в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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Перевозчик брал 7% от стоимости билета
Перевозчик брал 7% от стоимости билета Фото:

Пермское УФАС выявило нарушение прав пассажиров со стороны перевозчика ООО «АВ-Комфорт». Компания незаконно взимала дополнительный сервисный сбор при продаже билетов на пригородные и междугородные автобусы через сайт avperm.ru.

«Поступали обращения от пассажиров, которые жаловались на комиссию в размере 7% от стоимости билета. Представители ООО „АВ-Комфорт“ заявили, что данный сбор необходим для покрытия расходов на услуги бухгалтера. Однако, в соответствии с законодательством, стоимость проезда формируется с учетом всех расходов перевозчика. Поэтому установление дополнительных сборов за оформление билетов недопустимо», — сообщили в пресс-службе Пермского УФАС в соцсети «ВКонтакте».

В ходе проверки специалисты пришли к выводу, что ООО «АВ-Комфорт» занимает определенное положение на рынке транспортных услуг и использует это для навязывания невыгодных условий пассажирам. Действия компании были признаны противоречащими закону о защите конкуренции и ущемляющими интересы потребителей. В результате перевозчику выдано официальное предупреждение о прекращении взимания сервисного сбора при продаже билетов на сайте. Организация обязана исполнить это требование и отчитаться перед УФАС до 5 августа 2025 года.

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Пермское УФАС выявило нарушение прав пассажиров со стороны перевозчика ООО «АВ-Комфорт». Компания незаконно взимала дополнительный сервисный сбор при продаже билетов на пригородные и междугородные автобусы через сайт avperm.ru. «Поступали обращения от пассажиров, которые жаловались на комиссию в размере 7% от стоимости билета. Представители ООО „АВ-Комфорт“ заявили, что данный сбор необходим для покрытия расходов на услуги бухгалтера. Однако, в соответствии с законодательством, стоимость проезда формируется с учетом всех расходов перевозчика. Поэтому установление дополнительных сборов за оформление билетов недопустимо», — сообщили в пресс-службе Пермского УФАС в соцсети «ВКонтакте». В ходе проверки специалисты пришли к выводу, что ООО «АВ-Комфорт» занимает определенное положение на рынке транспортных услуг и использует это для навязывания невыгодных условий пассажирам. Действия компании были признаны противоречащими закону о защите конкуренции и ущемляющими интересы потребителей. В результате перевозчику выдано официальное предупреждение о прекращении взимания сервисного сбора при продаже билетов на сайте. Организация обязана исполнить это требование и отчитаться перед УФАС до 5 августа 2025 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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