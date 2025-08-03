До 800 тысяч рублей и больше: кому в Перми предлагают огромные зарплаты

В Перми работодатели больше всего готовы платить стоматологам, менеджеру по продажам, каменщику и главному инструктору. Как сообщили URA.RU в сервисе онлайн-рекрутинга hh.ru, эти вакансии оказались в рейтинге наиболее высокооплачиваемых.
«Самую высокую зарплату в Перми предлагают стоматологу хирургу-имплантологу. Ему готовы платить от 800 000 рублей. Вакансия стоматолога-имплантолога открыта и в другой клинике. Там врач будет получать от 600 000 рублей», — рассказали URA.RU в hh.ru.
От 500 000 рублей в месяц может зарабатывать менеджер по продажам. Каменщику будут платить от 460 000 рублей. Месячная зарплата от 350 000 рублей ожидает главного конструктора и инженера по бурению (Directional Driller).
Руководитель проекта по обеспечению электроэнергией на месторождениях в Волгограде и Перми, инженер ПТО и операционный директор (СОО) получают от 300 000 рублей в месяц. В рейтинг также вошла вакансия директора по продажам/коммерческого директора с зарплатой от 250 000 до 500 000 рублей.
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