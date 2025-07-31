Суд в Челябинске продлил срок в СИЗО топ-менеджеру «Газпрома» Шмидту

Центральный райсуд Челябинска еще на три месяца продлил срок в СИЗО заместителю главного инженера АО «Газпром газораспределение Челябинск» Максиму Шмидту, обвиняемому в коррупции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«С учетом позиции прокурора Центральный районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следователя. Срок содержания под стражей обвиняемому продлен до пяти месяцев, то есть до 4 ноября 2025 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области.
Адвокат Шмидта возражал против продления самой суровой меры пресечения. Он предлагал отправить своего подзащитного под домашний арест, запрет определенных действий или залог. Но его ходатайство оставили без удовлетворения.
Шмидт был задержан сотрудниками региональных управлений ФСБ и СКР в начале июня. Его обвинили в получении взяток. Предварительно, деньги в размере свыше 1 млн рублей ему заносил директор одной из коммерческих организаций. За это специалист лоббировал интересы фирмы при заключении и исполнении контрактов, а также за общее покровительство при проверке, приемке, своевременной оплате выполненных работ.
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