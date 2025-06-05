Суд в Челябинске отправил в СИЗО топ-менеджера Газпрома Шмидта. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Максима Шмидта отправили в СИЗО до 4 августа
Максима Шмидта отправили в СИЗО до 4 августа

Центральный райсуд Челябинска 5 июня отправил на два месяца в СИЗО заместителя главного инженера АО «Газпром газораспределение Челябинск» Максима Шмидта. Об этом передает корреспондент URA.RU из зала суда.

«Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить. Избрать Шмидту меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, то есть до 4 августа 2025 года», — зачитал решение судья Александр Табаков.

При установлении личности обвиняемого выяснилось, что он имеет высшее образование, женат и воспитывает детей. Также стало известно о наличии хронических заболеваний у 46-летнего управленца. В суд также пришли родители и жена мужчины. Последнюю допросили во время заседания. Однако процесс закрыли и попросили журналистов покинуть зал суда после установления личности.

Родители Шмидта корреспонденту URA.RU сообщили, что шокированы ситуацией. Они отказались от беседы, отметив, что для начала нужно прийти в себя.

Шмидта задержали сотрудник региональных управлений ФСБ и СКР. По месту его работы и жительства провели обыски. Сотрудника обвинили в коррупции. По версии следствия, в период с 1 января 2023 года по 31 мая Шмидт получил более 1 млн рублей от директора одной из коммерческих организаций. За это он оказывал всеобщее покровительство компании.

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Центральный райсуд Челябинска 5 июня отправил на два месяца в СИЗО заместителя главного инженера АО «Газпром газораспределение Челябинск» Максима Шмидта. Об этом передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить. Избрать Шмидту меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, то есть до 4 августа 2025 года», — зачитал решение судья Александр Табаков. При установлении личности обвиняемого выяснилось, что он имеет высшее образование, женат и воспитывает детей. Также стало известно о наличии хронических заболеваний у 46-летнего управленца. В суд также пришли родители и жена мужчины. Последнюю допросили во время заседания. Однако процесс закрыли и попросили журналистов покинуть зал суда после установления личности. Родители Шмидта корреспонденту URA.RU сообщили, что шокированы ситуацией. Они отказались от беседы, отметив, что для начала нужно прийти в себя. Шмидта задержали сотрудник региональных управлений ФСБ и СКР. По месту его работы и жительства провели обыски. Сотрудника обвинили в коррупции. По версии следствия, в период с 1 января 2023 года по 31 мая Шмидт получил более 1 млн рублей от директора одной из коммерческих организаций. За это он оказывал всеобщее покровительство компании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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