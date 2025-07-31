Пермяк, сушивший дачу электроприборами, похитил электричество на 2 млн рублей

Житель Чернушинского округа Пермского края предстанет перед судом за незаконный расход энергоресурсов. Мужчина в мае 2024 года подключился к распределительным сетям в обход счетчика. Год спустя к нему нагрянули с проверкой сотрудники полиции. Стражам порядка он пояснил, что решил таким образов просушить свою дачу.
«В мае 2025 года работниками ресурсоснабжающего предприятия выявлен случай неучтенного подключения кабеля к распределительным сетям местным жителем. В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили личность подозреваемого. Им оказался ранее не судимый местный житель 1974 года рождения.
Мужчина пояснил, что самовольно подключился к электросетям на своей даче, плату за потребление электроэнергии не вносил. Пояснил, что все это время пользовался промышленными отопительными приборами для просушки дома», — сообщает чернушинский паблик «Маяк Приуралья» со ссылкой на пресс-службу местного отдела МВД.
Ущерб от действий злоумышленника составил более 2,2 млн рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ч. 1 ст. 165 УК РФ).
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