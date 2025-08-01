Пермяк, обещавший доверчивому заключенному свободу за деньги, сам отправился в колонию

Мотовилихинский районный суд Перми вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого местного жителя. Его признали виновным в совершении мошенничества в крупном размере. В октябре 2024 года обвиняемый посетил своего знакомого, находящегося в исправительном учреждении, где узнал от осужденного о желании его сокамерника ускорить освобождение из мест лишения свободы.
«Последний выразил готовность заплатить за содействие в решении данного вопроса. Фигурант дела сообщил, что располагает связями в правоохранительных структурах и может организовать досрочное освобождение за вознаграждение в размере 700 тысяч рублей. При передаче денежных средств 42-летний житель Перми был задержан сотрудниками правоохранительных органов», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю.
В ходе следствия было установлено, что обвиняемый не имел никаких реальных связей с представителями правоохранительных органов и действовал исключительно с целью незаконного обогащения. Учитывая позицию государственного обвинения, суд назначил виновному наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также штраф.
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