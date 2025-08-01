В два раза увеличилось число пожарных, задействованных на тушении склада с алкоголем в Челябинске. Видео

В Челябинске 130 специалистов тушат пожар на складе с алкоголем
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар произошел 1 августа
Пожар произошел 1 августа Фото:

В Челябинске в два раза увеличилось число специалистов, задействованных на тушении пожара на складе с алкогольной продукцией на улице Игуменка. К тушению уже привлечены 130 человек, сообщила пресс-служба МЧС России. Ранее на объекте работали 60 пожарных. 

«К тушению на складе привлечены более 130 специалистов и 37 единиц техники МЧС России. К тушению привлечен пожарный поезд», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Мобильная лаборатория делает замеры воздуха на предмет превышения предельно допустимой концентрации (ПДК). 

Пожар вспыхнул на складе, где хранится алкогольная продукция. Ранее сообщалось о пожаре на площади в 2300 квадратных метров, работе 60 специалистов и 15 единиц техники. 

Обновлено в 17:30 по уральскому времени: 

Пожар локализован на 2300 квадратах. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в telegram-канале. 

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В Челябинске в два раза увеличилось число специалистов, задействованных на тушении пожара на складе с алкогольной продукцией на улице Игуменка. К тушению уже привлечены 130 человек, сообщила пресс-служба МЧС России. Ранее на объекте работали 60 пожарных.  «К тушению на складе привлечены более 130 специалистов и 37 единиц техники МЧС России. К тушению привлечен пожарный поезд», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Мобильная лаборатория делает замеры воздуха на предмет превышения предельно допустимой концентрации (ПДК).  Пожар вспыхнул на складе, где хранится алкогольная продукция. Ранее сообщалось о пожаре на площади в 2300 квадратных метров, работе 60 специалистов и 15 единиц техники.  Обновлено в 17:30 по уральскому времени:  Пожар локализован на 2300 квадратах. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в telegram-канале. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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