В Челябинске в два раза увеличилось число специалистов, задействованных на тушении пожара на складе с алкогольной продукцией на улице Игуменка. К тушению уже привлечены 130 человек, сообщила пресс-служба МЧС России. Ранее на объекте работали 60 пожарных.
«К тушению на складе привлечены более 130 специалистов и 37 единиц техники МЧС России. К тушению привлечен пожарный поезд», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Мобильная лаборатория делает замеры воздуха на предмет превышения предельно допустимой концентрации (ПДК).
Пожар вспыхнул на складе, где хранится алкогольная продукция. Ранее сообщалось о пожаре на площади в 2300 квадратных метров, работе 60 специалистов и 15 единиц техники.
Обновлено в 17:30 по уральскому времени:
Пожар локализован на 2300 квадратах. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в telegram-канале.
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