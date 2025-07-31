31 июля 2025

Путешественник из ХМАО проехал на мотоцикле от Нижневартовска до Сахалина. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Байкер из Нижневартовска проехал по стране больше 11 тысяч километров и добрался до Сахалина
Байкер из Нижневартовска проехал по стране больше 11 тысяч километров и добрался до Сахалина Фото:

Байкер из Нижневартовска Илья Горбунов отправился в большое мотопутешествие по России. Он уже преодолел десятки регионов — неделю назад находился в Магадане, а на днях добрался до Сахалина.

Для Горбунова такие поездки не в новинку. Три года назад он доехал на байке до Турции, проехав более 11 тысяч километров от Нижневартовска до восточной страны. Этим летом путешественник выбрал маршрут по России. «В этом году я путешествую по России, в данный момент уже прибыл на Сахалин, путешествие продолжается», — рассказал он URA.RU.

Только на маршруте Нижневартовск — Магадан Илья преодолел более 11 тысяч километров. Он уже побывал на Черном и Охотском морях, посетил Крым, Якутию, Байкал и видел бурятского медведя.

Видео: Илья Горбунов

На побережье Амахтонского залива молодой человек занимался рыбалкой и заготовил около шести килограммов красной икры. По возвращении путешественник пообещал поделиться с URA.RU подробностями поездки, рассказать интересные истории и озвучить стоимость такого отпуска.

Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО скупают путевки в Турцию на бархатный сезон. Также у югорчан стали популярны туры в Дагестан. В бархатный сезон югорчане отдыхают здесь как на пляжах, так и в горах из-за комфортной погоды и доступных цен.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Байкер из Нижневартовска Илья Горбунов отправился в большое мотопутешествие по России. Он уже преодолел десятки регионов — неделю назад находился в Магадане, а на днях добрался до Сахалина. Для Горбунова такие поездки не в новинку. Три года назад он доехал на байке до Турции, проехав более 11 тысяч километров от Нижневартовска до восточной страны. Этим летом путешественник выбрал маршрут по России. «В этом году я путешествую по России, в данный момент уже прибыл на Сахалин, путешествие продолжается», — рассказал он URA.RU. Только на маршруте Нижневартовск — Магадан Илья преодолел более 11 тысяч километров. Он уже побывал на Черном и Охотском морях, посетил Крым, Якутию, Байкал и видел бурятского медведя. Видео: Илья Горбунов На побережье Амахтонского залива молодой человек занимался рыбалкой и заготовил около шести килограммов красной икры. По возвращении путешественник пообещал поделиться с URA.RU подробностями поездки, рассказать интересные истории и озвучить стоимость такого отпуска. Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО скупают путевки в Турцию на бархатный сезон. Также у югорчан стали популярны туры в Дагестан. В бархатный сезон югорчане отдыхают здесь как на пляжах, так и в горах из-за комфортной погоды и доступных цен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...