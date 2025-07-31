Байкер из Нижневартовска Илья Горбунов отправился в большое мотопутешествие по России. Он уже преодолел десятки регионов — неделю назад находился в Магадане, а на днях добрался до Сахалина.
Для Горбунова такие поездки не в новинку. Три года назад он доехал на байке до Турции, проехав более 11 тысяч километров от Нижневартовска до восточной страны. Этим летом путешественник выбрал маршрут по России. «В этом году я путешествую по России, в данный момент уже прибыл на Сахалин, путешествие продолжается», — рассказал он URA.RU.
Только на маршруте Нижневартовск — Магадан Илья преодолел более 11 тысяч километров. Он уже побывал на Черном и Охотском морях, посетил Крым, Якутию, Байкал и видел бурятского медведя.
Видео: Илья Горбунов
На побережье Амахтонского залива молодой человек занимался рыбалкой и заготовил около шести килограммов красной икры. По возвращении путешественник пообещал поделиться с URA.RU подробностями поездки, рассказать интересные истории и озвучить стоимость такого отпуска.
Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО скупают путевки в Турцию на бархатный сезон. Также у югорчан стали популярны туры в Дагестан. В бархатный сезон югорчане отдыхают здесь как на пляжах, так и в горах из-за комфортной погоды и доступных цен.
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