Автоэксперт объяснил, почему автозаводы перешли на сокращенную неделю

Автоэксперт Шапарин: машины АвтоВАЗа по таким ценам никому не нужны
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Автозаводы сокращают выпуск новых машин, потому что дилеры не могут распродать прошлогодние, объяснил эксперт
Автозаводы сокращают выпуск новых машин, потому что дилеры не могут распродать прошлогодние, объяснил эксперт Фото:

Переход АвтоВАЗа и других российских автопроизводителей на сокращенную рабочую неделю вызван падением спроса на машины и затоваренностью рынка. Об этом рассказал в интервью URA.RU вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По его словам, у дилеров скопились сотни тысяч нераспроданных легковых и десятки тысяч грузовых авто.

«Эта затоваренность создает фундаментальное давление на рынок. Уже половина 2025 года прошла, а машины 2024 года все еще продаются. Тем временем автомобили этого года тоже приезжают. Эта ситуация с нами надолго. Сейчас АвтоВАЗу просто нет никакого смысла производить новые автомобили, потому что с нынешними ценами они никому не нужны», — сказал эксперт.

Шапарин пояснил, что те, кто в последнее время хотел приобрести машину, уже сделали это в предыдущие пару лет. А те, кто не мог купить автомобили по этим ценам тогда, не имеют возможности сделать это и сейчас. Занимать у банков мешают высокие ставки по автокредитам. А те, у кого есть деньги, предпочитают держать их на депозитах, пока ставки по вкладам высокие.

На этой неделе АвтоВАЗ приостановил производство и отправил сотрудников в корпоративный отпуск. Так же сделал и ПАЗ, Ранее АвтоВАЗ, КАМАЗ и ГАЗ сократили рабочую неделю.

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Переход АвтоВАЗа и других российских автопроизводителей на сокращенную рабочую неделю вызван падением спроса на машины и затоваренностью рынка. Об этом рассказал в интервью URA.RU вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По его словам, у дилеров скопились сотни тысяч нераспроданных легковых и десятки тысяч грузовых авто. «Эта затоваренность создает фундаментальное давление на рынок. Уже половина 2025 года прошла, а машины 2024 года все еще продаются. Тем временем автомобили этого года тоже приезжают. Эта ситуация с нами надолго. Сейчас АвтоВАЗу просто нет никакого смысла производить новые автомобили, потому что с нынешними ценами они никому не нужны», — сказал эксперт. Шапарин пояснил, что те, кто в последнее время хотел приобрести машину, уже сделали это в предыдущие пару лет. А те, кто не мог купить автомобили по этим ценам тогда, не имеют возможности сделать это и сейчас. Занимать у банков мешают высокие ставки по автокредитам. А те, у кого есть деньги, предпочитают держать их на депозитах, пока ставки по вкладам высокие. На этой неделе АвтоВАЗ приостановил производство и отправил сотрудников в корпоративный отпуск. Так же сделал и ПАЗ, Ранее АвтоВАЗ, КАМАЗ и ГАЗ сократили рабочую неделю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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