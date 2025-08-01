Автоэксперт объяснил, почему автозаводы перешли на сокращенную неделю

Переход АвтоВАЗа и других российских автопроизводителей на сокращенную рабочую неделю вызван падением спроса на машины и затоваренностью рынка. Об этом рассказал в интервью URA.RU вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По его словам, у дилеров скопились сотни тысяч нераспроданных легковых и десятки тысяч грузовых авто.
«Эта затоваренность создает фундаментальное давление на рынок. Уже половина 2025 года прошла, а машины 2024 года все еще продаются. Тем временем автомобили этого года тоже приезжают. Эта ситуация с нами надолго. Сейчас АвтоВАЗу просто нет никакого смысла производить новые автомобили, потому что с нынешними ценами они никому не нужны», — сказал эксперт.
Шапарин пояснил, что те, кто в последнее время хотел приобрести машину, уже сделали это в предыдущие пару лет. А те, кто не мог купить автомобили по этим ценам тогда, не имеют возможности сделать это и сейчас. Занимать у банков мешают высокие ставки по автокредитам. А те, у кого есть деньги, предпочитают держать их на депозитах, пока ставки по вкладам высокие.
На этой неделе АвтоВАЗ приостановил производство и отправил сотрудников в корпоративный отпуск. Так же сделал и ПАЗ, Ранее АвтоВАЗ, КАМАЗ и ГАЗ сократили рабочую неделю.
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