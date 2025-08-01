Почему вблизи челябинского озера Тургояк снова подорожали участки

На озере Тургояк Челябинской области в одноименном поселке вдвое подорожали земельные участки. За год их стоимость выросла до 1,1 миллиона рублей за сотку, и сейчас цены продолжают расти. Во многом подорожание земли на Тургояке связано с высоким спросом: участки активно покупают челябинцы, сообщила URA.RU юрист и риелтор по недвижимости Надежда Кушнова.
«Летом 2025 года земельные участки на озере Тургояк пользуются большой популярностью, причем в основном их покупают жители Челябинска. Оказалось, что в такие участки очень выгодно инвестировать», — сообщила Кушнова.
Как пояснила Кушнова, участки в основном приобретали челябинцы под строительство коттеджей. Жители Челябинской области в 2025 году по сравнению с прошлым годом построили много частных домов, при этом многие стремились приобрести их на свежем воздухе у озера. Некоторых к покупке участков сподвигла ситуация с разливом мазута в Черном море.
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