Почему вблизи челябинского озера Тургояк снова подорожали участки

Челябинцы активно покупают участки вблизи озера Тургояк
© Служба новостей «URA.RU»
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Участки на Тургояке пользуются спросом и продолжают дорожать
Участки на Тургояке пользуются спросом и продолжают дорожать Фото:

На озере Тургояк Челябинской области в одноименном поселке вдвое подорожали земельные участки. За год их стоимость выросла до 1,1 миллиона рублей за сотку, и сейчас цены продолжают расти. Во многом подорожание земли на Тургояке связано с высоким спросом: участки активно покупают челябинцы, сообщила URA.RU юрист и риелтор по недвижимости Надежда Кушнова.

«Летом 2025 года земельные участки на озере Тургояк пользуются большой популярностью, причем в основном их покупают жители Челябинска. Оказалось, что в такие участки очень выгодно инвестировать», — сообщила Кушнова.

Как пояснила Кушнова, участки в основном приобретали челябинцы под строительство коттеджей. Жители Челябинской области в 2025 году по сравнению с прошлым годом построили много частных домов, при этом многие стремились приобрести их на свежем воздухе у озера. Некоторых к покупке участков сподвигла ситуация с разливом мазута в Черном море.

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На озере Тургояк Челябинской области в одноименном поселке вдвое подорожали земельные участки. За год их стоимость выросла до 1,1 миллиона рублей за сотку, и сейчас цены продолжают расти. Во многом подорожание земли на Тургояке связано с высоким спросом: участки активно покупают челябинцы, сообщила URA.RU юрист и риелтор по недвижимости Надежда Кушнова. «Летом 2025 года земельные участки на озере Тургояк пользуются большой популярностью, причем в основном их покупают жители Челябинска. Оказалось, что в такие участки очень выгодно инвестировать», — сообщила Кушнова. Как пояснила Кушнова, участки в основном приобретали челябинцы под строительство коттеджей. Жители Челябинской области в 2025 году по сравнению с прошлым годом построили много частных домов, при этом многие стремились приобрести их на свежем воздухе у озера. Некоторых к покупке участков сподвигла ситуация с разливом мазута в Черном море.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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