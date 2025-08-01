В Челябинске из-за масштабного пожара затруднен въезд в город

В Челябинске по автодороге Меридиан от улицы Руставели до Троицкого тракта закрыт движение для транспорта в обоих направлениях. Об этом сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции ГУ МВД России. Причиной перекрытия стал крупный пожар на складе с алкогольной продукцией на улице Игуменка.
«Движение транспорта в настоящее время по автодороге Меридиан от улицы Руставели до Троицкого тракта закрыто в оба направления. Для автомобилистов, заезжающих в Челябинск со стороны Троицкого тракта, организован объезд через поселок АМЗ по Троицкому тракту», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
В Челябинске 1 августа в помещении на улице Игуменка произошел пожар. Возгорание ликвидировано на площади в 2300 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России.
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