В Челябинске из-за масштабного пожара затруднен въезд в город

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Автомобилистов просят выбирать альтернативные пути
Автомобилистов просят выбирать альтернативные пути Фото:

В Челябинске по автодороге Меридиан от улицы Руставели до Троицкого тракта закрыт движение для транспорта в обоих направлениях. Об этом сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции ГУ МВД России. Причиной перекрытия стал крупный пожар на складе с алкогольной продукцией на улице Игуменка. 

«Движение транспорта в настоящее время по автодороге Меридиан от улицы Руставели до Троицкого тракта закрыто в оба направления. Для автомобилистов, заезжающих в Челябинск со стороны Троицкого тракта, организован объезд через поселок АМЗ по Троицкому тракту», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

В Челябинске 1 августа в помещении на улице Игуменка произошел пожар. Возгорание ликвидировано на площади в 2300 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России.

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В Челябинске по автодороге Меридиан от улицы Руставели до Троицкого тракта закрыт движение для транспорта в обоих направлениях. Об этом сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции ГУ МВД России. Причиной перекрытия стал крупный пожар на складе с алкогольной продукцией на улице Игуменка.  «Движение транспорта в настоящее время по автодороге Меридиан от улицы Руставели до Троицкого тракта закрыто в оба направления. Для автомобилистов, заезжающих в Челябинск со стороны Троицкого тракта, организован объезд через поселок АМЗ по Троицкому тракту», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.  В Челябинске 1 августа в помещении на улице Игуменка произошел пожар. Возгорание ликвидировано на площади в 2300 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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