В Перми открыли выезд с крупнейшего промузла региона

В Перми 1 августа открылось движение по новому выезду с промышленного узла «Осенцы» — одному из крупнейших в Прикамье. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале. Новый дорожный объект рассчитан на грузовой и легковой транспорт и соединяет Нестюковский тракт с улицей Промышленной.
«С открытием новой дороги уменьшится транспортная нагрузка на прилегающие улицы и соседние автодороги — перераспределим потоки с улиц Промышленной и Леонова в часы пик. Движение станет свободнее, быстрее и безопаснее — меньше аварий и пробок. Сократили время в пути для жителей Индустриального района и Пермского округа», — отметил глава региона.
Новая двухполосная автомагистраль протяженностью более 3,4 километра включает две кольцевые развязки и путепровод через железнодорожные пути. Вдоль дороги установлено 88 опор освещения, дорожные знаки, барьерное ограждение и система водоотведения. В рамках строительства была проведена масштабная перекладка инженерных коммуникаций, включая линии связи, электроснабжение, нефтепроводы и контактную сеть железной дороги. Для пересечения железнодорожных путей без остановки движения поездов построен путепровод длиной 208 метров.
В министерстве транспорта Пермского края подчеркнули, что развитие инфраструктуры Осенцовского узла создает условия для развития местной промышленности и экономики. На территории узла продолжается строительство крупного логистического центра.
В день открытия губернатор лично поблагодарил коллективы строительных организаций за вклад в развитие дорожной сети. Благодарственные письма получили сотрудники ООО «ТехДорГрупп» и рабочие, принимавшие участие в строительстве объекта. Местные жители отмечают, что новая дорога позволит существенно экономить время в пути и повысит комфорт передвижения по городу.
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