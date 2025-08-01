В Перми получено разрешение на строительство общественного центра

Минимущества Пермского края выдало разрешение на возведение общественного центра на Борцов Революции, 153а. Подрядчик уже приступил к строительным работам. До этого этапа была подготовлена проектная документация, а также получено положительное заключение государственной экспертизы.
«В рамках проекта предусмотрено строительство здания в один этаж, в котором разместятся фойе, гардеробная, кабинеты, санитарные помещения, технические и подсобные комнаты, а также актовый зал. Новый центр сможет принять до 49 человек одновременно и будет предоставлять площадки для деятельности территориального общественного самоуправления, Совета ветеранов, а также молодежных и иных общественных объединений района. Кроме того, в здании будет оборудован кабинет для приема граждан участковым. Завершить строительные работы планируется к концу 2025 года», — сообщает администрация Перми на официальном сайте.
В настоящее время в Перми также ведется строительство еще двух общественных центров — на улице Промысловой и на улице Бродовское кольцо. Сдача этих объектов в эксплуатацию запланирована на 2025 и 2026 годы соответственно. На сегодняшний день в Перми действуют 50 общественных центров, которыми пользуются представители более 160 общественных организаций.
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