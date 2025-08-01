Генпрокуратура подала иск об изъятии имущества семьи бывшего мэра Вологды

Генеральная прокуратура России подала иск в Вологодский городской суд об изъятии имущества у бывшего мэра Вологды Евгения Шулепова, его супруги, дочери, племянницы, а также их доверенных лиц и подконтрольных юридических лиц. Об этом сообщили источники, ознакомленные с материалами дела.
«В Вологде суд рассмотрит антикоррупционный иск Генпрокуратуры к бывшему главе администрации этого города и депутату Госдумы Евгению Шулепову», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. По данным газеты, ведомство требует обратить в доход государства более 12 земельных участков, десять квартир и домов, 22 нежилых объекта в Вологде, Москве и областях, а также девять транспортных средств, включая автомобили Lexus и BMW и маломерное судно.
Кроме того, Генпрокуратура просит взыскать почти 73 млн рублей со счетов фигурантов, изъять наличные средства в размере более 16 тысяч долларов и 20 тысяч евро, а также обязать ответчиков возместить государству 61 млн рублей. По данным ведомства, с 2003 по 2025 год Шулепов, занимая муниципальные и государственные должности, получал доход от предпринимательской деятельности, что привело к конфликту интересов и нарушению законодательства.
По данным прокуратуры, Шулепов оформлял бизнес-активы на доверенных лиц и продолжал вести коммерческую деятельность даже после избрания депутатом Госдумы, в том числе не задекларировал доходы от продажи активов. В мае 2025 года Шулепову предъявили обвинение в получении взяток на сумму 11,3 млн рублей от коммерческих структур, часть из которых выражалась в передаче недвижимости и скидках на жилье.
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