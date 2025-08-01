В Тюмени снесли фонтан ради открытия новой кофейни

В Тюмени в ТРЦ «Кристалл» откроют кофейню из Екатеринбурга
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Кофейня откроется в августе
Кофейня откроется в августе Фото:

В Тюмени в ТРЦ «Кристалл» снесли фонтан на первом этаже ради открытия новой кофейни. Об этом рассказали в администрации комплекса.

«Фонтан демонтировали. Там скоро откроется кофейня», – рассказали в администрации торгового центра.

Кофейня, которая откроется в ТЦ, принадлежит сети заведений ?. Компания родом из Екатеринбурга.

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В Тюмени в ТРЦ «Кристалл» снесли фонтан на первом этаже ради открытия новой кофейни. Об этом рассказали в администрации комплекса. «Фонтан демонтировали. Там скоро откроется кофейня», – рассказали в администрации торгового центра. Кофейня, которая откроется в ТЦ, принадлежит сети заведений ?. Компания родом из Екатеринбурга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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