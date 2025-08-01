В Тюмени снесли фонтан ради открытия новой кофейни

Кофейня откроется в августе
В Тюмени в ТРЦ «Кристалл» снесли фонтан на первом этаже ради открытия новой кофейни. Об этом рассказали в администрации комплекса.
«Фонтан демонтировали. Там скоро откроется кофейня», – рассказали в администрации торгового центра.
Кофейня, которая откроется в ТЦ, принадлежит сети заведений ?. Компания родом из Екатеринбурга.
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